Terminüberschneidungen bei Vereinsveranstaltungen sollten möglichst vermieden werden, deshalb sei die Terminbesprechung anberaumt, betonte Bürgermeister Martin Numberger beim Treffen mit den Vereinen. Denn dies diene keinem und führt zu Missverständnissen. Er appellierte an mehr Rücksichtnahme aufeinander. Numberger betonte trotz mancher Frage über die Zusammenkunft jedoch die Notwendigkeit, wenn auch verschiedene Vereine die Termine nur schriftlich melden und nicht teilnehmen.

Vereinsvertreter verteidigen ihre Termine

Bei der Terminfestlegung wurde dann auch deutlich, wie manche Vereinsvertreter vehement ihre genannten Termine als „traditionell“ verteidigen. Dies ließ Bürgermeister Numberger aber so nicht stehen, und appellierte an die Vereine, doch noch mal in sich zu gehen. Gerade im Juli ballten sich solche Veranstaltungen die sich teilweise auch gegenseitig die Besucher wegnähmen. Da kollidieren nach Meinung der Vertreter der Vereine die vom SV Geisingen angemeldete Fußballstadtmeisterschaft zusammen mit dem Triathlon vom 17. bis 19. Juli mit dem Parkfest der Donaumusikanten zum gleichen Zeitpunkt.

Eine Woche nach hinten verlegen? Dann kollidiere die Fußballstadtmeisterschaft mit dem Sommerfest der Geisinger Feuerwehr. Kommandant Karl Cech und Ralf Juch vom SV Geisingen betonten zu einem möglichen Verlegungswunsch „Das ist unser traditioneller Termin“. Auf die eindringliche Bitte von Bürgermeister Numberger gehen die Vertreter des SV Geisingen und der Feuerwehr nochmals „in sich“ und überlegen eine mögliche Verlegung, die Feuerwehr eine Woche nach vorne, die Fußballstadtmeisterschaft eine Woche nach hinten. Im nächsten Jahr stehen auch einige Jubiläen an.

Start im Januar 2019 mit der Guggenmusik Untersibbersi Glonki

Start ist das 30-jährige Bestehen der Guggenmusik Untersibbersi Glonki von Leipferdingen am 17. und 18. Januar, dann am 17. Mai das 50-jährige Bestehen der Frauengemeinschaft Kirchen-Hausen und vom 10. bis 12. Juli die 1250-Jahr-Feier von Aulfingen. Größte Veranstaltung wird wieder das Kramertreffen vom 30. bis 31. Mai werden. Der Reitverein feiert sein 40-jähriges Bestehen mit dem Reitturnier am 8. und 9. August. Vereine, die Termine bisher noch nicht gemeldet haben, können dies noch bis zum 20. November nachmelden.