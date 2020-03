Ehrenamtliches Engagement ist in Geisingen vielfacher Bestandteil des öffentlichen Lebens. Ohne Ehrenamt wäre vieles gar nicht erst möglich, sei es im sportlichen, kulturellen oder auch politischen Bereich. Doch jetzt, wo das öffentliche Leben wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus weitgehend zum Erliegen gekommen ist, kommt in der Stadt Geisingen mit ihren Ortsteilen eine ganz neue Facette ehrenamtlicher Arbeit hinzu, für die ab sofort freiwillige Helfer gesucht werden:

Jenen Bürgern, die zu den vom Coronavirus betroffenen Risikogruppen (insbesondere Senioren und chronisch Kranke) zählen oder unter häuslicher Quarantäne stehen, bietet die Stadt Geisingen in Kooperation mit dem Lebensmittelmarkt Milkau einen Einkaufsservice an, damit auch sie mit den Dingen des täglichen Bedarfs versorgt werden können.

Die Firma Milkau nimmt die Bestellung dieser Personen zentral in der Zeit von 8 – 12 Uhr unter der Telefonnummer 07704/923 89-920 an und würde diese innerhalb von 48 Stunden zur Auslieferung bereitstellen, teilt Bürgermeister Martin Numberger. „Dieser Service wird kostenlos für die oben angegebenen Bürger angeboten“, informiert der Bürgermeister weiter.

Wer sich ehrenamtlich als Einkaufsheld betätigen möchte, kann sich unter der E-Mailadresse info@geisingen.de oder unter der Telefonnummer 07704/8070 bei der Stadtverwaltung melden.

„Wir freuen uns, dass sich bereits Mitglieder der Jungen Union bereit erklärt haben, uns hierbei zu unterstützen“, unterstreicht Bürgermeister Martin Numberger.

SK verbindet

Wer kann mir erklären, wie ich über mein Handy ein Videotelefonat mit den Enkeln führe? Wer kann mir ein paar Lebensmittel mitbringen? Diese Fragen stellen sich derzeit für viele Menschen in unserer Region. Zugleich gibt es bei uns vor Ort zahlreiche Personen, die gerne helfen wollen. Beide Seiten bringt der SÜDKURIER mit dem neuen Angebot „SKverbindet“ zusammen. Auf einer Internetseite können Hilfswillige anbieten, wo sie mit anpacken wollen. Die Kontaktdaten veröffentlichen wir dann, so dass sich Hilfesuchende direkt an Nachbarn werden können. Das Angebot ist komplett kostenfrei und basiert auf der Idee des Ehrenamts. Wer Hilfe braucht oder Hilfe leisten will, liest über das Angebot des Medienhauses im SÜDKURIER oder auf www.skverbindet.de.