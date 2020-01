Die Narrenzunft Grünwinkel Geisingen hat ein neues Ehrenmitglied: Wolfgang Seeburger, der seit 40 Jahren für Effekte, Licht und viele optische Highlights sorgt, wurde neuer Ehrennarr. Gerade in der alten Festhalle, in der technische Effekte nicht vorhanden waren, hat er unentgeltlich für solche Effekte gesorgt. Seifenblasen, Lichtschlangen, Blitze, Lichteffekte in allen Variationen, ließ Seeburger Realität werden. Der erste Auftritt mit seiner Technik hatte er 1980 beim Zunftabend für die Gruppe Czujack-Grieshaber und hat seither sein Geräteareal ausgebaut und erweitert. Auch bei der neuen Halle ist er mit seinen Effekten nach wie vor dabei. Bei der Narrenversammlung nahmen Alexander Höfler und Bernhard Schacherer die Ehrung vor.

Neuer Ehrennarr der Geisinger Narrenzunft Grünwinkel ist Wolfgang Seeburger (rechts) dem Alexander Höfler und Bernhard Schacherer (von links) die Urkunde überreichen. | Bild: Paul Haug

Bei der Narrenversammlung galt es ferner zahlreiche Akteure der Geisinger Fasnet mit den Orden der Zunft zu ehren. Die Orden gibt es in den drei Stufen Bronze für sieben, Silber für 15 und Gold für 20-jähriges Mitwirken an der Fasnet. Sei es als Zunftfigur oder Akteur bei den Zunftabenden oder beim Umzug. Den Orden in Bronze erhielten Waltraud Müller-Franke, Johannes und Christian Bury, Florian Hauschel, Andreas Rist, Elke Machon, Fabian und Jannik Pommereau, Bernhard Schacherer und Leonie Zeller. Den Orden in Silber erhielten Silvia Binninger, Vanessa Jannasch, Markus und Stefan Kramer. Seit zwei Jahrzehnten Akteur an der Fasnet und damit Träger des goldenen Ordens sind nunmehr Christian Fühnus, Sabrina Haas, Sabine Erlenbach und Michael Waldvogel.

Der nächste Termin der Zunft ist die Teilnahme am Narrentreffen in Pfullendorf am Sonntag, 2. Februar. Abfahrt ist um neun Uhr mit Bussen am Postplatz, die Rückfahrt ab Pfullendorf ist um 17 Uhr geplant. Die Zunft hat inzwischen 32 Kinderhansele, die verliehen werden, es werden weitere beschafft, zwei wurden nun noch von Ehrenzunftschreiber Ernst Huber gespendet.