von SK

Im Zeitraum vom Dienstag, 27. November, bis zum Sonntag, 6. Januar, ist aus der Kirche in Leipferdingen, sowie im Zeitraum vom Sonntag, 30. Dezember, bis zum Freitag, 4. Januar, aus der Kirche in in Aulfingen, jeweils Geld aus den Opferstöcken gestohlen worden. "Wohl während den Öffnungszeiten machte sich der Dieb in der Kirche in Leipferdingen zunächst an zwei Opferstöcken zu schaffen, indem er versuchte, die Behältnisse mit einem etwa fünf Zentimeter breiten Hebelwerkzeug aufzubrechen", informierte ein Polizeisprecher. Um die wenigen Centstücke zu erbeuten, verursachte der Täter erheblichen Schaden an den Geldbehältnissen. Um sich mit dem des Inhalts aus den beiden Opferstöcken in der Kirche in Aulfingen zu bereichern, machte sich der Dieb an einem massiven Holzschrank, in welchem sich eine Krasse für die Opferkerzen befand, mit einem etwa fünf Zentimeter breiten Werkzeug zu schaffen. Dies brachte wohl nicht den gewünschten Erfolg und so wurde kurzerhand ein an der Weihnachtskrippe aufgestellter Opferstock in Form eines Engels mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Der entstandene Schaden beträgt hier mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Immendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den beiden Taten unter der Rufnummer 07462/946 40 entgegen.