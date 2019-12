Die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen lädt zur Theatergaudi am Samstag, 21. Dezember, in die Kirchtalhalle ein. Aus der früheren Gemeindeweihnachtsfeier am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde die Theatergaudi, die vor die Weihnachtsfeiertage verlegt wurde. Um 19 Uhr öffnet sich der Vorhang, zuerst für die musikalische Einstimmung durch die Bläserjugend des Musikvereins, und danach für das Theaterstück „Das Damenduell„. Die neun Theaterspieler haben sich seit Wochen auf diese Aufführung vorbereitet und viele Abende geprobt. Die Hauptprobe ist am Nachmittag bereits um 14 Uhr ebenfalls in der Kirchtalhalle.

Der Witwer Johann bewirtschaftet seit dem Tod seiner Frau den Hof zusammen mit seinem einzigen Sohn Max. Beide sind zwar sehr tüchtig, aber in dem Männerhaushalt herrscht – wie könnte es anders sein – totales Chaos. In der Küche geraten Johann und Max ständig aneinander: Johann wünscht sich, dass sein Sohn Max endlich heiratet. Stattdessen rät ihm der vorlaute Sohn, doch selbst noch einmal zu heiraten, wodurch dem Chaos in der Küche ein Ende bereitet werden könnte. Auch der ebenfalls verwitwete Nachbar Eugen hat arge Not mit seinem Sohn Jackl, dessen einzige Tätigkeit darin besteht, vor seinem Vater Eugen und der Arbeit zu entkommen. Als Johann seinem Sohn Max den Hof übergeben will und eigens einen Notar, Herrn Siegelring, einbestellt, muss er feststellen, dass sich die Hofübergabe gar nicht so einfach darstellt, wie angenommen. Johann nutzt deshalb die Wettleidenschaft von Max und schlägt diesem eine Abmachung vor.

Tatsache ist aber, dass endlich Frauen auf den Hof von Johann und Max kommen und sich so ein richtiges Damenduell um die Gunst der verschiedenen Männer ergibt.