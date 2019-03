von Franz Dreyer

Orden und Ehrenzeichen in großer Zahl gab es beim Zunftabend der Narrenzunft Strohglonki 1777. Eine besondere Ehre wurde an diesem Abend Heiko Straub zuteil. In Würdigung seiner herausragenden Verdienste für die Fasnet und das Brauchtum wurde er als bis heute tätiger langjähriger Narrenrat und sein 16-jähriges Wirken als engagierter Schriftführer von Zunftmeister Michael Mohaupt in den Stand des Ehrenzunftschreibers erhoben.

Ausgezeichnet wurden für zehnjährige Mitgliedschaft mit dem Stern in Silber Julia Adler, Nadja Zipperer, Corinna Hornung, Ralf und Sibylle Huber, Melanie Mohaupt und Ralf Schneider. Der große blaue Orden für 25 Jahre ging an Ute Frank und Sven Speck. Für 20 Jahre Narrenrat wurden Heiko Dewert, Reimund Dullenkopf, Michael Amma und Michael Mohaupt geehrt.

Für 25 Jahre Narrenrat erhielten Michael Gnerlich und Heiko Straub eine gravierte Uhr. Träger von Verdienstorden als Mitwirkende sind Milena Merz, Christina Müller, Franziska Lienhard, Laura-Marie Schneider, Benjamin Maus und Andrina Weizenegger.