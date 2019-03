Vor fünf Jahren hat die Narrenzunft Grünwinkel Geisingen den Kinderlaufbändel eingeführt, der Grundlage für den ebenfalls neuen Kinderorden der Zunft ist, wenn fünf Jahre hintereinander die Kinder im Häs, sei es als Hexen, Hansele oder Gretele oder Musiker an der Fasnet mit dabei sind. Nunmehr sind fünf Jahre vorbei, so dass am Schmotzige Dunnschtig die erste Ordensverleihung mit den Kinderorden stattfinden konnte. Katja Degenkolb und Carina Bertsche überreichten den Kindern die Orden zusammen mit Udo Heppler vom Narrenrats-Führungsgremium auf dem Postplatz. Aus einer mehrseitigen Liste der teilnehmenden Kinder galt es die herauszufinden, die fünf Jahre in Folge im Häs dabei waren. Damit finden nun jedes Jahr Ordensverleihungen an die Kinder am Schmotzigen Dunnschtig statt.

Ein Teil der Hanselekinder hat vor dem Narrenbaumstellen noch den Hanselsprung aufgeführt, am Fasnetdienstag vor dem Fällen des Narrenbaumes findet, vorausgesetzt das Wetter macht mit, dies nochmals statt, außerdem werden dann die Kinderhexen den Hexentanz aufführen.

Die neuen Träger der Kinderorden der Narrenzunft Grünwinkel sind: Hannah Albrecht, Marius Bertsche, Hannah und Lina Degenkolb, Enya Dold, Maileen Frei,

Hannes und Juli Fromm, Leonie Gilly, Alissa und Sofia Grill,

Carla Hemens, Maike Hemens, Selina Höfler, Elena und Joshua Huber, Eliah Jantzen, Laura Kasper, Hannah Kuenz, Leni Kurz, Kai Pabst, Luca Pascale, Emma Rapp, Mathilda Rith, Chiara Rudigier, Emma Schweiker, Sofie Schweizer, Elias, Hannes und Leo Springindschmitten sowie Maja und Pia Stoffler. Die Kinder nahmen die Auszeichnung mit Stolz und Freude entgegen. Am gestrigen Freitagnachmittag fand in der Stadthalle noch ein Kinderprogramm statt, am heutigen Samstag ist um 13.30 Uhr die Aufführung des Zunftabendprogramms für Kinder und ältere Einwohner in der Festhalle.