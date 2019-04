Die Jugend dominiert inzwischen bei den Musikvereinen in den Reihen der Aktiven. Da macht auch der Musikverein Donaumusikanten Gutmadingen keine Ausnahme. Drei junge Damen mussten denn auch beim Konzert ihre Stühle einmal verlassen und durften stehend vor ihren Musikerkolleginnen und Kollegen den Applaus der Besucher beim Konzert einerseits, aber auch die silberne Ehrennadel des Vereins andererseits, aus der Hand der Vorsitzenden Susanne Kobe entgegennehmen. Und für die drei Damen ist es nicht außergewöhnlich, beim Konzert einmal vorne zu stehen. Denn sie wurde schon mehrfach mit den Jugendleistungsabzeichen ausgezeichnet. Beginnend von den Juniorabzeichen als Zöglinge, dann die Abzeichen in Bronze und in Silber. Und für alle diese Prüfungen musste gelernt werden, eine davon sogar in Gold: Anna Maria Kobe.

Aus den Zöglingen sind längst musikalische Stützen der Kapelle geworden, und die Jahre laufen eins ums andere. So wurden aus den Zöglingen die neuen Träger der Vereinsehrennadel in Silber. Gloria Draxler, Anna-Maria Kobe und Anja Wullich sind die Geehrten.

Anja Wullich ist inzwischen auch Jugendvertreterin der Donaumusikanten und sitzt in der Vorstandschaft. Gloria Draxler und Anja Wullich gehören zudem seit einigen Jahren zur Gruppe der Theaterspieler der Donaumusikanten, sei es als Spielerin oder Souffleuse.