von Thomas Schröter

Die Ortschaftsräte der Geisinger Ortsteile hatten ihre Kandidaten für das Amt des jeweiligen Ortsvorstehers und seines Stellvertreters bereits per Wahl gekürt, jetzt hat der neue Gemeinderat diese personellen Empfehlungen ebenfalls per Wahl einstimmig bestätigt.

Jürgen Keller wurde erneut zum Ortsvorsteher von Leipferdingen gewählt, zu seinem Stellvertreter Markus Hall. In seinem Amt bestätigt wurde Gutmadingens Ortsvorsteher Norbert Weber, sein neuer Stellvertreter ist Thomas Becker. Ohnmacht. Zum Ortsvorsteher in Kirchen-Hausen wählte der Gemeinderat Christoph Moriz, der dieses Amt bereits in der abgelaufenen Wahlperiode innehatte. Moriz‘ Stellvertreter bleibt Uwe Kraft.

Die wiedergewählten Ortsvorsteher (vordere Reihe, von links) Christph Moriz (Kirchen-Hausen), Jürgen Keller (Leipferdingen) und Norbert Weber sowie (hintere Reihe, von links) ihre Stellvertreter Uwe Kraft (Kirchen-Hausen), Markus Hall (Leipferdingen), Thomas Becker (Gutmadingen) und Michael Amma (Aulfingen). | Bild: Schröter, Thomas

In Abwesenheit wählte der Gemeinderat Heike Theuerkauf zur neuen Aulfinger Ortsvorsteherin. Sie tritt die Nachfolge von Uwe Fröhlin an, der dieses Amt 15 Jahre lang innehatte und bei den jüngsten Kommunalwahlen nicht mehr als Kandidat für Ortschafts- und Gemeinderat angetreten war. Mit der 41-jährigen Zollbeamtin rückt in der Region Geisingen erstmals eine Frau an eine Ortsteilspitze. Michael Amma, der diese Funktion bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode ausgeübt hatte, bleibt laut Votum des Stadtparlaments stellvertretender Ortsvorsteher in Aulfingen.