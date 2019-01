von Franz Dreyer

Trotz den mit einem beträchtlichen finanziellen Aufwand in den vergangenen zwei Jahren am Schul- und Rathaus und der Festhalle vollzogenen Sanierungsarbeiten weist das Investitionsprogramm der Stadt für Kirchen-Hausen auch im neuen Jahr einen beachtlichen Umfang auf. „Die Mittelanmeldungen von Kirchen-Hausens sind bei der Haushaltsberatung schadlos durchgelaufen“, berichtete Ortsvorsteher Christoph Moriz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung, was von den Mitgliedern des Gremiums positiv aufgenommen wurde.

Größter Brocken bildet im laufenden Jahr die Erschließung des Neubaugebietes "Bodenseestraße“. Im Nahbereich der Ringzughaltestelle „Hausen“ können damit fünf Wohnbauplätze ausgewiesen werden. Während die Zuwegung durch die Bodenseestraße erfolgen kann, beläuft sich der Aufwand für Wasserversorgung, Kanal und Breitband auf 84 000 Euro.

Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen liegt bei den Brücken. Für die Kappensanierung und die Geländererneuerung der Brücke an der Weilerstraße und der Aitrachtalstraße sind Kosten in Höhe von zusammen 120 000 Euro veranschlagt. Im Umfeld der Kirchtalhalle werden für eine Fahrradständeranlage, die Parkplatzbefestigung einschließlich Einfahrt und eine Beschrankung 27 000 Euro investiert. Für ein Spielgerät für den Spielplatz kommen inklusiv Nebenkosten 5000 Euro hinzu.

Für die Randsteinsanierung sind 10 000 Euro im Haushalt ausgewiesen. Hinzu kommt ein Sonderbudget in der Größenordnung von 10 000 Euro für die Gehweginstandsetzung. Die Erneuerung der Toilettenanlage der Ortsverwaltung ist mit 10 000 Euro veranschlagt.

Als kleinere Ausgabeposten sind in den Haushalt aufgenommen: 1500 Euro für Instrumente des Musikvereins, 4000 Euro für Pflegemaßnahmen am Panoramaweg, 3000 Euro für die Computeranlage der Schule und 2500 Euro zur Mobiliarbeschaffung in der Leitelsteighütte. "Die Maßnahmen am Schul- und Rathaus und der Festhalle sind inzwischen abgerechnet und liegen unter der Kostenberechnung", so Moriz.