von sk

An der Einmündung der Wildtalstraße in die Tuttlinger Straße sind am Freitagmittag zwei Autos zusammen gestoßen. Vom Unfall völlig unbeeindruckt fuhr die Verursacherin laut Polizeiangaben danach weiter. Kurz nach 13 Uhr fuhr eine 53-jährige Frau in ihrem Mercedes auf der Tuttlinger Straße stadteinwärts. An der Einmündung der Wildtalstraße bog vor ihr ein weißer Kleinwagen, am Steuer eine Frau, ungebremst in die Tuttlinger Straße ein und nahm ihr die Vorfahrt. "Die 53-Jährige stand zwar noch auf die Bremse, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sie hinten gegen den Kleinwagen prallte. Die Unfallverursacherin fuhr ohne anzuhalten weiter", informierte ein Polizeisprecher. Am Mercedes entstand Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Der Polizeiposten Immendingen ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht nach Zeugen. Von besonderem Interesse sind die Insassen von zwei Fahrzeugen, die sich zur Unfallzeit in der Nähe befanden. Sie könnten den Unfall gesehen und Hinweise zur Verursacherin geben können (Hinweistelefon 07462/946 40).