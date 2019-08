Die Arena Geisingen erfreut sich auch in den großen Ferien wachsender Beliebtheit bei den Fans des Inlinesports. „An die 60 skatebegeisterte Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren nahmen ganze fünf Tage am jährlich in der ersten Woche der Sommerferien stattfindenden Kids Skate Camp der Arena Geisingen teil“, informierte Marius Griesser vom Arena Team.

Unter der Anleitung erfahrener Trainer standen neben Spiel und Spaß auch Trainingseinheiten für die jungen Teilnehmer des Camps auf dem Programm, bei dem die Kinder spielerisch die richtigen Techniken zum sicheren Fahren und Bremsen auf Inlineskates erlernten. Die Kids konnten dabei auch neue Skateausrüstungen ausprobieren. „Bei der gut besuchten Abschlussshow am letzten Tag, zeigten die Kinder bei ihren Choreographien den anwesenden Eltern, Großeltern und Geschwisterkindern, was sie über die ganze Woche gemeinsam mit den Trainern erlernt haben“, so Marius Griesser. Die Kinder fühlten sich dabei wie echte Profis auf der schnellsten Bahn der Welt, wo sich sonst die Elite der internationalen Inlineszene spannenden Wettkämpfen stellt.

Die Teilnehmer und die Eltern waren sich einig: „Das war ein tolles Event, bei dem es sich gelohnt hat, dabei gewesen zu sein.“

Für viele Teilnehmer stand am Ende fest, dass sie im nächsten Jahr unbedingt wieder mit dabei sein wollen.