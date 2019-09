Wer hat was zu Hause und spielt nicht mehr damit? Die evangelische Kirchengemeinde und die Bücherei Libelle luden im Rahmen des Kinderferienprogramms zum Flohmarkt und Bilderbuchkino ein. Da das Wetter weder kunden- noch anbieterfreundlich war, wurde der Flohmarkt ins Gemeindehaus verlegt. Die Plätze waren schon im Vorfeld belegt, und offenbar hatten die Kinder, die als Anbieter kamen, manche unterstützt von Eltern, eine große Menge an Spielzeug und Spielen, die nicht mehr dem Alter entsprachen und bespielt wurden. Viele Spiele und Spielsachen, aber auch Kleidung waren ausgelegt. Da wurde manchmal gefeilscht und so manches Kuscheltier oder Spiel wechselte den Besitzer, das Kinderzimmer wird entrümpelt und mit dem Geld kann man sich vielleicht altersgerechten Ersatz kaufen.

Für die kleineren Kinder lud die Leiterin der Bücherei Libelle, Gisela Klenner, in den Jugendraum des Gemeindehauses zum Bilderbuchkino ein. Verschiedenen Geschichten, immer untermalt mit Bildern, hörten die Kinder aufmerksam und interessiert zu.

Ein weiterer Höhepunkt des Ferienprogramms war am Samstagabend das Late-Night-Kino der Geisinger Hexen. Vor dem Kino im Steinbruch wurde gewandert. Die meisten Kinder waren mit Taschenlampen ausgestattet, denn beim Heimweg gegen Mitternacht war es auch stockdunkel. Im Steinbruch stellte die Firma Maichle-Mohr das ehemalige Brechergebäude zur Verfügung, das von den Hexen zum Kinosaal umgebaut wurde. Dort gab es auch Zopf und ein Getränk für die Kinder, die dann auf dem Heimweg den Weg mit ihren Taschenlampen ausleuchteten. Mitglieder der Hexengruppe begleiteten die Teilnehmer teilweise mit Fackeln. Bergab ging es dann doch leichter als auf dem Hinweg zum Steinbruch. Die Eltern nahmen ihre Kinder dann gegen Mitternacht an der Autobahnbrücke im Wildtal wieder in Empfang und mit nach Hause.