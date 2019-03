Ein brennendes Elektrogerät auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Dekan-Hornung-Straße hat am Donnerstag kurz nach 23 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand noch rechtzeitig, bevor er auf die Wohnung übergreifen konnte. Die Fensterscheibe war bereits zerborsten. Was genau zum Brand des Elektrogerätes führte, ist noch unklar.