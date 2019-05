Trotz des sehr kühlen Wetters kamen zum ersten Gesundheitstag, den der Arbeitskreis Hauptstraße Geisingen organisierte, viele Besucher. Selbst zur sehr frühen Eröffnung der Ausstellung um elf Uhr war der Sitzungssaal des Rathauses voll. Aus einer Idee, wie man die Hauptstraße beleben kann, entstand die Idee, die dann in einem Arbeitskreis weiter beraten und letztlich realisiert wurde. Die Schmiede, so Anette Bochtler bei der Begrüßung, ist ein Produkt der leerstehenden Gebäude und Räumlichkeiten. „Gott sei dank haben wir die Schmiede“, so Bochtler, die doch einiges an Besuchern bei den zahlreichen Angeboten und Veranstaltungen bringe.

Der Gesundheits- und Wohlfühltag, der daraus nun als erste Maßnahme entstand, soll ein Wir-Gefühl vermitteln. Das Motto ist Synonym für vieles, es tut sich etwas, lässt Veränderungen zu, Geisingen ist bewegend. Sie selbst hat ihre Podologiepraxis seit dreieinhalb Jahren in der Hauptstraße und fühlt sich wohl, wie sie ausführt.

Bürgermeister lobt Arbeitskreis

Bürgermeister Walter Hengstler zollte dem Arbeitskreis ein großes Lob, hier sei etwas Tolles entstanden. Schon der vollbesetzte Sitzungssaal zeigte, wie groß das Interesse war. Als Holger Stoffler mit der Schmiede einen Stein ins Wasser geworfen hatte, war auch Skepsis da, doch der Stein hat viele Ringe gezogen. Er zeigt sich auch von der Vielzahl der Teilnehmer überrascht, es sei erstaunlich was Geisingen zu bieten habe, betonte der Bürgermeister abschließend.

Angebote der Dienstleister

Anders als eine Gewerbeausstellung, die handwerklichen Bereich zeigt, war dieser Gesundheits- und Wohlfühltag ein Schaufenster von Angeboten der Dienstleister im Gesundheitsbereich. Und da hat Geisingen inzwischen einige zu bieten. Seien es einige Heilpraktiker mit unterschiedlichen Spezialisierungen, Joga- und Qi Gong-Lehrerinnen, Praxen für Podologie und Krankengymnastik, Familienberatung, Vorträge der Hausärzte Dietrich und Köhler sowie Zahnärztin Kovalo-Müller.

Geschäfte, die teilgenommen haben, haben sich speziell für den Gesundheitstag etwas einfallen lassen, etwa gesundes Wohnen oder ergonomische Schreibgeräte für Kinderhände. Gaststätten und die Bäckerei Klausmann haben sich „themengetreu“ Angebote ausgesucht, so das Urkorn und Produkte daraus, gesundes Fastfood, vegetarische Gerichte oder Gemüsecocktails.

Feuerwehr zeigt Fettbrand

Einige Vereine waren mit dabei, die Jazz-Tanzgruppe führte einen Tanz auf, die Feuerwehr zeigte einen Fettbrand und wie man ihn löscht. Kinder durften mit Feuerlöscher arbeiten, die allerdings mit Wasser und nicht mit Schaum gefüllt waren. Beim DRK konnte Blutdruck und Blutzucker gemessen werden, das Jugendrotkreuz war mit dabei und zeigte die stabile Seitenlage. Außerdem war der arene-Inline-Sportverein dabei, der Schwarzwaldverein präsentierte seine Angebote rund ums Wandern.

Auftritte der Theatergruppe

Die Theatergruppe „Die unverwüstlich Couragierten“ mit Marianne Engbers traten immer wieder auf, wobei Marianne Engbers rund um das Thema Gesundheit treffend Gedichte von Eugen Roth zitierte. Der Hospizverein informierte in der Sozialstation über seine Arbeit sowie die Arbeit des Palliativnetzwerkes. Einen Parcours „Natur gesund erleben“ baute Thomas Braun auf dem Viehmarkt auf, auch hier fanden sich viele Besucher ein.