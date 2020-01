von Franz Dreyer

Leipferdingen – Die erste Gmond, die traditionell erste Ortschaftsratssitzung des neuen Jahres, erfreut sich in Leipferdingen steigenden Interesses. An die einhundert Einwohner, so viele wie noch nie, waren zu der öffentliche Sitzung gekommen, in welcher Ortsvorsteher Jürgen Keller anhand einer beeindruckenden Präsentation wieder einen Rückblick auf das vergangene Jahr gab und den Blick voraus richtete. Nach den gegebenen Erläuterungen befindet sich Leipferdingen dank zielführender Entscheidungen auf einem guten Weg.

Investitionen: „Mit einer Investitionssumme von 700 000 Euro, wenn man das Projekt Feuerwehrgerätehaus mit einbezieht, waren wir 2019 gut unterwegs“, unterstrich der Ortschef und verwies jedoch darauf: „Wir sind nie am Ziel, sondern immer auf dem Weg“. Für 2020 hat der Ortschaftsrat somit wieder ein ambitioniertes Investitionsprogramm zusammengestellt. Auf der Wunschliste stehen die Erschließung des Neubaugebietes Hanfgarten mit 1,4 Millionen Euro, die Innensanierung des Rathauses, mit Erneuerung der Heizung, Sanierung der Toilettenanlagen, wärmetechnische Verbesserung, Ertüchtigung der Beleuchtung und Elektroinstallationsarbeiten mit einem Gesamtaufwand von 250 000 Euro. Weitere Maßnahmen sind die Sanierung des Rathausbrunnens für 15 000 Euro, Arbeiten im Umfeld der Neuhauhütte mit 7000 Euro, Maßnahmen im Friedhof mit 67 000 Euro, Vervollständigung des Zaunes am Kinderspielplatz 6300 Euro, Schulhofsanierung einschließlich Zufahrt 99 000 Euro, Behebung von Straßenschäden 50 000 Euro und die Feldwegunterhaltung für 20 000 Euro. Hinzu kommen einige kleinere Projekte. Der Haushalt der Stadt ist zwar noch nicht verabschiedet. Bürgermeister Martin Numberger, der zu der ersten Gmond ebenso gekommen war, wie sein Stellvertreter Paul Haug, habe jedoch gesagt: „In Leipferdingen machen wir alles“, so Jürgen Keller humorvoll. Nachhaltig bemüht ist man um eine Reduzierung der Funklöcher und zuversichtlich zu einer öffentlichen W-LAN – Anlage kommen zu können.

Mit Worten des Dankes und einem Präsent verabschiedet Ortsvorsteher Jürgen Keller Peter Müller aus den Diensten des Ortes. Müller war vom 1. Juni 2002 bis 31. Dezember 2019 Hausmeister der Schule, des Kindergartens und der Festhalle. Sein Nachfolger ist Sven Speck. | Bild: Franz Dreyer

Neubaugebiet: Für das Neubaugebiet Hanfgärten mit 21 Bauplätzen läuft derzeit das Bebauungsplanverfahren. Der Grunderwerb ist abgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass der Bebauungsplan im Frühjahr Rechtskraft erlangen kann und die Erschließungsarbeiten im Herbst anlaufen können. Möglicherweise kann zum Jahresende bereits der Bauplatzverkauf starten. Wert wird zudem auch auf die Nutzung innerörtlicher Potentiale gelegt. „In Leipferdingen lebt die Innenentwicklung, wir haben wenig verfallene Häuser“, lobte Keller.

Die Vorbereitungen für den Umbau und die Aufwertung des Feuerwehrgerätehauses sind weiter fortgeschritten. Das Projekt ist mit 490 000 Euro veranschlagt, wovon nach Abzug der Zuschüsse 350 000 Euro von der Stadt aufzubringen sind. Wie Kommandant Tobias Heizmann informierte, ist ein wesentlicher Teil der Gewerke bereits ausgeschrieben. Voraussichtlich Ende Februar werden die Abbrucharbeiten beginnen, damit Mitte/Ende März die Bauarbeiten anlaufen können. Ehrenamtliches Engagement: Leipferdingen zeichnet sich nicht nur durch eine intakte Dorfgemeinschaft, sondern nach dem Bericht des Ortsvorstehers durch ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagements aus. So hat die Wandergruppe Aitrachtal das marode Kreuz am Sportplatz in 160 Stunden instand gesetzt und das Umfeld neu gestaltet. Georg Huber und weitere Bürger und die Vereine haben ebenfalls lobenswerte Aktivitäten entwickelt.

