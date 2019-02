von Franz Dreyer

Leipferdinger Kulturbotschafter zu Gast in Italien: Die Leipferdinger Guggenmusik Undersibbersi nahm erneut am Euro-Carneval teil. Die 26. Veranstaltung fand im italienischen Triest statt. Die 33 mitgereisten Musiker mit ihrem Dirigenten Andreas Fluck und Präsident Uwe Schey trafen sich bereits Donnerstagnacht, um die dreitägige Reise in die Hafenstadt an der Adria, "Wien am Meer“ genannt, anzutreten.

Schon mit dem ersten Platzkonzert spielten sich die Undersibbersi in die Herzen der italienischen Bevölkerung. Schließlich hatten sie eigens für diese Reise das italienische Lied „Bella Ciao“ einstudiert. Nach einer Schiffsfahrt in das Fischerdorf Muggia folgt der erste große Auftritt auf der Festivalbühne an der Piazza Marconi. Dort hatten sich die Festivalbesucher versammelt, um anschließend den Umzug durch die malerischen Gassen Muggias zu starten.

"Nach einer kurzen Nacht wurde der Samstag mit einem Besuch der Carnevalsmesse in der Kirche San Antonio Nuovo, umrahmt von Guggen-Klängen, eröffnet", informierte Fluck. Auf mehreren Bühnen im Zentrum Triests wurden von den Guggenmusiken Platzkonzerte gegeben, bevor mit dem Umzug der Höhepunkt des Festivals folgen sollte. Bei strahlendem Sonnenschein starteten die 34 angereisten Gruppen von Guggenmusiken, Hexen und Narren aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz ihren Zug durch die von zahlreichen Zuschauern umsäumten Straßen Triests. Neben der mitreißenden Musik fand auch das farbenfrohe Häs und die aufwändige Gesichtsbemalung der Undersibbersi großen Anklang und bildete das Motiv zahlloser Schnappschüsse. Das anschließende Monsterkonzert auf der Piazza Grande brachte die Stadt schließlich zum Beben.

Den krönenden Abschluss der Reise bildete die Festivalparty im alten Fischmarkt, direkt an der Uferpromenade. Dort konnten die Leipferdinger Guggenmusiker vor versammeltem Publikum nochmals überzeugen.