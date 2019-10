von Franz Dreyer

Der langjährigen Tradition folgend, feierte die Freiwillige Feuerwehr wieder am Sonntag vor Kirbig das Herbstfest. Nach dem von Pfarrer Adolf Buhl zelebrierten Festgottesdienst ging es in die Festhalle. Mit zünftiger Blasmusik gestaltete der Musikverein unter Leitung von Tobias Heine den gut besuchten Frühschoppen.

Das Küchenteam bot zum Mittagstisch wieder leckere Speisen mit mehreren Spezialitäten und verwöhnte die Gäste mit einem reichhaltigen Tortenbuffet aus der Kaffeestube.

Vorgestellt wurde der Öffentlichkeit das neu beschaffte und am Freitag offiziell an die Wehr übergebene Löschfahrzeug. Das nach dem modernsten Stand der Technik ausgestattete Feuerwehrauto fand großes Interesse. Viele Zuschauer beobachteten vergnüglich auch die von den Feuerwehren Leipferdingen und Kirchen-Hausen am Nachmittag bei der Festhalle gebotene gemeinsame Schauübung zum Thema „Löschen einst und jetzt“, wobei die Abteilung Leipferdingen in entsprechender Kleidung und Ausrüstung den historischen Part übernommen hatte. Unermüdlich bot die Tanzmusik Randen den Nachmittag über musikalische Unterhaltung.

Viel Spaß hatten die Besucher bei dem mit dem Herbstfest wieder verbundenen Rehstechen. Bei der Aulfinger Feuerwehr wird dies mit Pfeil und Bogen auf eine Scheibe ausgetragen. Es ging wieder eine große Zahl von Schützen an den Start, wobei auch der Nachwuchs sehr aktiv war. Gegen Abend stieg die Spannung im Saal, bis die besten Schützen des Rehstechens fest standen.

Sieger und Gewinner des von der Jagdgemeinschaft Curdin/Christoffel gespendeten Rehs wurde Adrian Faber mit 15 Ringen. Ihm auf den Fersen waren Norbert Weiler mit zehn Ringen und Thomas Meißner mit acht Ringen. Durch die Spendenfreudigkeit der Geschäftswelt gab es für die Teilnehmer schöne Sachpreise. Kommandant Norbert Amma freute sich bei der Siegerehrung über die vielen Besucher und das rege Interesse an der wieder gelungenen Veranstaltung.