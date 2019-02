Der FC Gutmadingen ist ideell und sportlich gut aufgestellt und hat mit Emil Kramer ein neues Ehrenmitglied. Die erste Mannschaft des FC liegt auf dem ersten Tabellenplatz in der Bezirksliga. In zwei Jahren feiert der FC sein 100-jähriges Bestehen, um die Geschichte aufzuarbeiten, werden alte Bilder und Dokumente gesucht. Emil Kramer, der seit vielen Jahren die Gutmadinger Geschichte erforscht, arbeitet zusammen mit Volkhard Ohnmacht an der Chronik des Vereins. Bei den Wahlen gab es einige Veränderungen, neuer Jugendleiter wurde Florian Wolf, sein Vorgänger Nicolai Haves wurde zum Beisitzer Jugend im FC gewählt. Der FC wird weiterhin von einem Vierer-Team geleitet, das harmonisch zusammenarbeitet.

Dies wurde auch bei den Jahresberichten deutlich, wobei die einzelnen Ressortleiter des Führungsquartetts bei der Hauptversammlung durchweg positive Bilanzen ziehen konnten. Steffen Moser für den Bereich Verwaltung und Vereinsorganisation, Volkhard Ohnmacht für den sportlichen Bereich, den technischen Bereich erläuterte Marcel Huber und den wichtigen Bereich Finanzen Alexander Röthele. Die erfolgreichen Bilanzen von Zusammenhalt, Finanzen und Vereinsleben wurden ergänzt durch den sportlichen Rückblick von Trainer Steffen Breinlinger. "Unterlag man im letzten Jahr in der Relegation um wieder in der Landesliga mitzuspielen, liegt die Elf derzeit auf dem ersten Platz", so Breinlinger. Die Rückrunde steht jedoch noch an, und hier kann sich auch manches ändern, das erste Spiel ist am 17. März, zuvor ist die Elf noch im Trainingslager und absolviert einige Testpiele.

Ortsvorsteher Norbert Weber würdigte die Jugendarbeit des Vereins, die Bambinis und F-Jugend wird im Verein trainiert, die anderen Jugendlichen sind in der Fußballschule. Bei den Wahlen zum Vorstand wurden Volkhard Ohnmacht und Marcel Huber wiedergewählt, Beisitzer sind Tobias Willmann, Christian Ohnmacht, Christian Jaensch, Claudius Hirt und neu Florian Wolf. Geehrt wurden bei der Versammlung für 25 Jahre Uwe Münzer und Gottfried Brendler, für 40-jährige Mitgliedschaft Jürgen Draxler, Silvio Graetsch und Heinz Stania. Die goldene Ehrennadel für 50 Jahre erhielten Bernhard Huber, Anton Kienzle und Willi Engesser. Zum Ehrenmitglied wurde Emil Kramer ernannt, der nicht nur 50 Jahre im Verein ist, sondern auch über 20 Jahre im Vorstandsteam aktiv dabei war.