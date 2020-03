Das wird die Eltern von Kindergartenkindern in der Region Immendingen/Geisingen freuen: Für den Monat April müssen sie keine Gebühren für die Kindergärten bezahlen, wie die Stadt Geisingen und die Gemeinde Immendingen informierten. Die Bürgermeister im Landkreis Tuttlingen haben einheitlich beschlossen, dass die Kindergartengebühren aufgrund der geschlossenen Kindertageseinrichtungen für den Monat April 2020 nicht eingezogen und den Erziehungsberechtigten erlassen werden. Die Katholische Kirchengemeinde Kirchtal-Donau hat sich dieser Vorgehensweise ebenfalls angeschlossen.

„In der Stadt Geisingen werden deshalb für alle städtischen und kirchlichen Kindergärten, mit Ausnahme bei Inanspruchnahme einer Notfallbetreuung, die Gebühren für den Monat April 2020 nicht erhoben“, informiert Hauptamtsleiter Thomas Schmid. Die Stadt Geisingen und die Katholische Kirchengemeinde Kirchtal-Donau wollen laut Schmid gemeinsam hiermit gegenüber den Eltern und Erziehungsberechtigten ein solidarisches Zeichen in der aktuellen Corona-Krise setzen.

Laut Geisingens Hauptamtsleiter Thomas Schmid haben nach nach aktuellem Stand alle städtischen Kindergärten in diesem Jahr keine Pfingstferien und sind somit durchgehend geöffnet.

Aufgrund der Schließung der Kindertageseinrichtungen wegen des Coronavirus wird auch die Gemeinde Immendingen für die Kindertagesstätte „Im Donaupark“, für den Kindergarten „St. Bernhard“ in Hattingen und den Kindergarten „Sonnenstrahl“ in Ippingen im April 2020 keine Kindergartengebühren erheben, informierte die Gemeindeverwaltung. Die Lastschriftmandate werden für diesen Monat ausgesetzt. Ausgenommen hiervon sind Kinder in der Notbetreuung.

Diese Regelung gilt zunächst für den Monat April. Eine Regelung für die weiteren Monate wird zu gegebener Zeit getroffen werden. „Diese Regelung gilt auch für den Katholischen Kindergarten St. Josef in Immendingen„, informiert Hauptamtsleiter Manuel Stärk.