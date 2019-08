Ist da ein Traktorentreffen in Gutmadingen? Das nächste Kramertreffen ist erst in knapp einem Jahr. Doch einmal jährlich gibt es einen weiteren Anlass, zu dem sich rund 30 Traktoren in Gutmadingen einfinden: die Traktorenausfahrt des Kinderferienprogramms. Sie stellt traditionell eines der Highlights der Ferienaktion dar und am Samstag war es wieder soweit.

Für manche Kinder ging damit der langgehegte Wunsch in Erfüllung, einmal im Leben auf einem Traktor zu sitzen. Für andere dagegen war die Ausfahrt nichts Außergewöhnliches, saß man dabei doch auf Papas oder Opas Oldtimer.

In jedem Fall war die Aktion für die rund 40 Kinder wieder ein Riesenspaß, genau wie für die Traktorfahrerinnen und -fahrer. Los ging es auf dem Parkplatz beim Sportplatz in Gutmadingen, wo die Schlepper – meist natürlich Kramer, aber auch andere Fabrikate – auf die Kinder warteten. Vom Schwungrad-Oldtimer bis zum modernen Schlepper mit Kabine war dabei alles unter den Fahrzeugen vertreten. Obwohl es die Organisatoren am Samstagmorgen noch nicht für möglich gehalten hatten, bei Sonnenschein die Ausfahrt durchführen zu können, brauchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer letztendlich keinen Schutz vor Regen zu suchen, denn der blieb aus.

Traktoren weichen auf Feldwege aus

Also wurden die Kinder auf die Schlepper verteilt und der Tross setzte sich in Bewegung. Über Feld- und Wirtschaftswege ging es bis zum neuen Spielplatz am Sunthauser See, denn auf stark befahrenen Straßen hätte der Tross aus knapp 30 Schleppern ein zu großes Verkehrshindernis dargestellt. Am Zielort angekommen, durften die Kinder den Spielplatz in Beschlag nehmen, wo es es auch eine Erfrischung für sie gab, ehe wieder das „Aufsitzen, Abfahrt“ ertönte.

Zusammen ging es zurück zum Gutmadinger Sportplatz, auf dem die Mitglieder der Kramerfreunde bereits mit gegrillten Würstchen und Steaks auf die Gruppe warteten. Nachdem die Kinder von ihren Eltern abgeholt worden waren, ließen die Traktorenfahrer die Aktion bei einem gemütlichen Hock ausklingen.