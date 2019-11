Der Gottesdienst in der Gutmadinger Pfarrkirche St. Konrad am Sonntag, 3. November, bietet einen besonderen Hörgenuss. Schon oft haben Musiker den Gottesdienst umrahmt, seien es die beiden örtlichen Musikvereine oder auch Mitglieder anderer Gruppen. Der besondere Gottesdienst in der Gutmadinger Kirche, der um zehn Uhr beginnt, ist eine Hubertusmesses. Mit dabei ist das Bläsercorps der Kreisjägervereinigung Tuttlingen unter der Leitung von Georg Schelling, der zugleich auch Vorsitzender des Hegerings Immendingen/Geisingen ist. Neben den Bläsern aus dem Kreis Tuttlingen wird noch ein anderer jagdmusikalischer Hochkaräter auftreten, nämlich die Parforcehorngruppe Schömberg.

Die letzte Hubertusmesse fand vor fünf Jahren in Geisingen statt. Die Hubertusmesse wird jährlich zur Erinnerung an den heiligen Hubertus von Lüttich, dem Schutzpatron der Jäger um den dritten November herum, dem Hubertustag, gehalten. Die Parforcehorngruppe Schömberg besteht seit nunmehr 45 Jahren und hat mehrfach in der Kunststufe Parforcehorn bei Wettbewerben teilgenommen, auch im letzten Jahr wieder. Sie wurde übrigens zum neunten Mal Sieger in der Kunststufe mit 838 von möglichen 855 Punkten. Dieser jagdhornmusikalische Hochkaräter verspricht eine interessante Gestaltung der Hubertusmesse, die außerdem noch von den örtlichen Bläsern der Kreisjägervereinigung mitgestaltet wird.

Veranstalter der Hubertusmesse ist das Pfarrgemeindeteam, das bei der Vorbereitung durch die Jagdpächter unterstützt wird. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt das Pfarrgemeindeteam die Besucher zu einer schmackhaften Suppe und Getränken ein. Bei entsprechend gutem Wetter vor der Kirche, die derzeit ja noch in einem weiteren Abschnitt saniert wird. Der Erlös der Kollekte und der Bewirtung kommt der Kirchenrenovierung zugute. Diese Renovierung steht kurz vor dem Abschluss der letzten zu sanierenden Stützen.

Nach dem Gottesdienst werden die Bläser der Kreisjägervereinigung ebenfalls noch zu ihren Instrumenten greifen.