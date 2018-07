Die Sozialstation St. Beatrix lädt am heutigen Samstag, 28. Juli, in ihrem Neubau zum Tag der offenen Tür ein. Gestern Abend fand die offizielle Einweihung des über fünf Millionen Euro teuren imposanten Neubauprojektes statt. Dabei wurde sowohl das Konzept, wie auch das optische Erscheinungsbildes von den Rednern und Gästen gelobt. Den ganzen Freitag über herrschte noch emsige Betriebsamkeit, die Handwerker marschierten auf und hatten noch allerhand zu tun. Dort Lampen aufhängen, hier noch ein Schrank einbauen, irgendwelche Nachjustierungen vorzunehmen, und natürlich auch noch die Außenanlagen fertigstellen. Im nördlichen Bereich wurden die Außenanlagen vor wenigen Tagen fertig, im südlichen Bereich dürften sich die Arbeite noch einige Tage hinziehen.

Mit einem Tag der offenen Tür präsentiert sich der Neubau am heutigen Samstag von elf bis 17 Uhr. Dabei stellt sich die Sozialstation selbst und ihr Arbeitsfeld im Bereich der Pflege und Nachbarschaftshilfe vor, aber auch die neuen, zusätzlichen Angebote. Die Tagespflege etwa, die am 1. August ihren Betrieb aufnimmt, oder der Seniorentreff, der am 1. September startet. Für den Seniorentreff ist der Tag der offenen Tür eine Art Stresstest, ob sich die Technik bewährt für den weiteren Betrieb, oder ob es hier noch Optimierungs- und Änderungsbedarf ergibt.

Auch für das Personal der Sozialstation, das für die Tagespflege wie auch für den eigentlichen pflegerischen Bereich um einige Personen erweitert wurde, waren die letzten Tage hektisch. Viel gab es noch auszupacken und einzuräumen, am heutigen Samstag sind bei den einzelnen Bereichen immer eine oder mehrere Ansprechpersonen der Sozialstation anwesend, um Fragen der Besucher umfassend und fachlich fundiert beantworten zu können.

In der kommenden Woche werden auch die meisten Wohnungen für das Betreute Wohnen bezogen, beim Tag der offenen Tür ist auch die Tür der neuen Arztpraxis Dietrich/Köhler, die im Neubau angesiedelt ist, geöffnet. Beim Tag der offenen Tür wird auch bewirtet, es wird Mittagessen, aber auch Kaffee und Kuchen sowie eine umfangreiche Getränkeauswahl angeboten.

