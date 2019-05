Ein Blick ins Storchennest kann mühsam oder einfach sein. Mühsam, wenn man vom Kirchturm aus einen Blick in den Horst hat, oder einfach, wenn irgendwo eine Kamera installiert ist und die Bilder überträgt. Das Leben im Geisinger Storchennest kann – sofern die Übertragungsleitung gerade funktioniert – im Schaufenster des ehemaligen Textilhauses Engesser angeschaut werden. Thomas Braun hat mit einigen Helfern am Kamin des Hauses Engesser-Gilly eine Kamera installiert, die laufend das Geschehen von Familie Adebar öffentlich macht ohne dass sich diese gestört fühlt.

Im östlichen Schaufenster ist ein Bildschirm angebracht. Leider hat die Übertragung nicht immer funktioniert, was an der teils schlechten Internetversorgung Geisingens liegt. Eine Funkübertragung scheidet wegen der Entfernung Kamera-Bildschirm aus. Matthias Weinert ist laufend damit beschäftigt, die Übertragung wieder herzustellen. Die Familien Gilly stimmten dem Schaufenster-Bildschirm zu. Noch mehr leere Schaufenster sind auch für derzeitige Überlegungen des Arbeitskreises Hauptstraße überhaupt kein Ort, um stehen zu bleiben. Da kam Thomas Braun die Idee, nach Rücksprache mit den Familien Gilly der Schule zwei Fenster für ihre Gestaltung anzubieten und so Werbung auch für die Schule zu machen. Derzeit natürlich mit dem aktuellen Thema Storch.

Die Klasse 2a mit Klassenlehrerin Alexandra Kaiser sowie Schüler aus dem Bereich der Früh- und Ganztagesbetreuung mit ihren Betreuerinnen Nathalie Seilnacht und Christine Dorn waren bei den Bastelaktionen ebenfalls mit dabei. Nun wurde das Fenster dekoriert, mit Störchen, einem Nest, aber auch allem, von was sich ein Storch ernährt. Ergänzt wird die Gestaltung durch Ausdrucke aus einem alten Jagdbuch von 1888, in dem der Storch völlig anders gesehen wird als heute. Und mit Bildern vom Storchennachwuchs vergangener Jahre einschließlich der Beringung durch den bisherigen Storchenvater Friedrich Widmann. Übrigens sollen bereits zwei Jungtiere in diesem Jahr geschlüpft sein, Sorgen haben viele wegen des nasskalten Wetters.