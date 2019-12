Der dritte Geisinger Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende fand auf dem Areal des Pflegeheims Geisingen statt. Dies war auch der größte Weihnachtsmarkt vom Angebot her gesehen und mit viel Programm, das sowohl von Heimbewohnern, wie auch von Vereinen gestaltet wurde. Bastel- und Handwerksarbeiten oder weihnachtlicher Schmuck lockten, die Beschäftigungstherapie war mit vielen Artikeln vertreten. Es gab aber auch Stände, an denen einiges für das leibliche Wohl passend zum Advent angeboten wurde.

Susanne Schmimmig-Wiemer und Iryna Lierheimer vom Pflegeheim hatten sich in den vergangenen Wochen intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt, aus dem Premieren-Weihnachtsmarkt im letzten Jahr konnte man einiges mitnehmen, was gut und was verbesserungswürdig war. Bürgermeister Martin Numberger, der auch stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbandes ist, eröffnete den Weihnachtsmarkt.

Jazz-Tanz, Märchen oder auch Musik und Gesang werden beim Weihnachtsmarkt geboten. Hier die Donaumusikanten Gutmadingen bei ihrem Auftritt. | Bild: Paul Haug

Die Narrenzunft sowie die Feuerwehr Geisingen waren mit Ständen vertreten, hier gab es neben Glühwein auch Glühbier, die Heimküche versorgte die Besucher mit herzhaftem und Süßem. Heimbewohner führten ein Krippenspiel auf und die Musiktherapeutin Roswitha Fugmann trat mit einer Gesangsgruppe auf. Jungmusiker von Geisingen, der Donaumusikanten und der Bläserjugend Kirchen-Hausen spielten Weihnachtslieder. Die Märchenerzählerin Susanne Osgarth mit Begleitung von Claudia Müller auf der Veeh-Harfe war ebenso dabei, wie die Kinder-Jazz-Tanzgruppe und natürlich Sankt Nikolaus. Überall wurde Kurzweil angeboten.