von Franz Dreyer

In seiner letzten Sitzung vor den Kommunalwahlen hat der Ortschaftsrat die Haushaltswünsche für das kommende Jahr formuliert. Oberste Priorität hat dabei die Realisierung des Neubaugebietes Hanfgärten. In Leipferdingen setzt man, wie ein in der Sitzung verabschiedetes Baugesuch für ein Einfamilienhaus wieder verdeutlichte, mit Erfolg auf die Nutzung innerörtlicher Potenziale. „Diese Möglichkeiten sind jedoch bei dem Bedarf verständlicherweise begrenzt“, erklärte Ortsvorsteher Jürgen Keller. Somit ist es ein Anliegen des Gremiums im Neubaugebiet Bauwilligen alsbald Plätze anbieten zu können.

Neben der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens setzt sich der Ortschaftsrat deshalb für die Bereitstellung der Mittel zur Erschließung des künftigen Wohngebietes im Etat 2020 ein. Die weiteren in Leipferdingen für notwendig erachteten Maßnahmen wurden ohne Priorisierung aufgelistet: Für die Instandsetzung schadhafter Straßen, wenn erforderlich mit Kanal- und Wasserleitungserneuerung, werden 50 000 Euro angemeldet. Notwendig sind Mittel für die abschließenden Arbeiten am Kinderspielplatz und für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Vorhangs in der Festhalle. Die Instandsetzung von Feldwegen wurde einmal mehr thematisiert. Notwendig sind die Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers und die Sanierung des Rathausbrunnens. Im Innenbereich des Rathauses stehen einige kleinere Unterhaltungsarbeiten an. Die Erneuerung der Sitzmöglichkeiten vor der Neuhauhütte ist wünschenswert, ebenso ein neuer Belag für den Schulhof. Zudem stehen Reparaturarbeiten an der Treppe im Friedhof neben der Einsegnungshalle an.

Ortsvorsteher Jürgen Keller informierte über den Stand der Abwicklung der Maßnahmen des laufenden Jahres. Der Auftrag für den Deckbelag an der Straße „Ob den Häusern“ ging für 112 000 Euro an die Firma Strabag.

Nach vorangegangener Vorberatung passierte der Bauantrag für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, was auch eine weitere Aufwertung des Ortsmittelpunktes bedeutet, das Gremium. Von einigen Ratsmitgliedern wurden jedoch die mit 500 000 Euro veranschlagten Kosten im Verhältnis zum Aufwand als sehr hoch bewertet.

Einvernehmlich gebildet wurde der Wahlvorstand für die Kommunalwahlen am 26. Mai mit Michael Mohaupt als Vorsitzenden, Hartmut Bertsche als seinem Stellvertreter, Monika Hornung als Schriftführerin und den Beisitzern Reimund Dullenkopf, Gernot Fluck, Sandra Hall, Andrea Heizmann, Ulrike Hilbert, Verena Hornung. Dieter Huber, Stefan und Heinrich Schilling sowie Silke Speck.

Bei der Bürgermeisterwahl am 30. Juni setzt sich der Wahlvorstand zusammen aus Jürgen Keller als Vorsitzenden, Markus Hall als Stellvertreter, Monika Hornung als Schriftführerin und den Beisitzern Dieter Huber, Heiko Straub sowie Susanne und Christian Weh. Zum Abschluss der Sitzung dankte Jürgen Keller dem Ortschaftsrat für die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren.