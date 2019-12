Mit einem weiteren musikalischen Höhepunkt am kommenden Sonntag verabschiedet sich die Stadtmusik Geisingen in diesem Jahr vom Publikum. Am Sonntag, 15. Dezember, findet das Herbstkonzert um 18 Uhr in der Stadthalle in Geisingen statt. Im Mittelpunkt des Konzertes steht das symphonische Musikmärchen „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofiev. Da dieses intonierte Märchen ja nicht nur für Erwachsene ein musikalischer Genuss ist, sondern auch für Kinder, findet am Sonntag, 15. Dezember, bereits um 14 Uhr eine Kinderaufführung statt. Und man darf gespannt sein, wie Stadtmusikdirektor Rudolf Barth diese Kindervorstellung wieder kindgerecht und mit viel Humor umsetzt. Der Eintritt für die Kindervorführung ist übrigens kostenlos. Am Nachmittag wird gerade den Kindern die Vielfalt der Instrumente des Orchesters und die musikalische Gestaltungsmöglichkeit gezeigt.

Denn jede Figur, sei es Peter, sein Großvater oder die verschiedenen Tiere, werden durch ein Instrument oder Register musikalisch dargestellt. Dieses Musikmärchen wird dann am Abend sicher anders präsentiert, es ist ein Meisterwerk des russischen Komponisten. Als eine weitere musikalische Herausforderung wird die Stadtmusik neun der zehn Sätze der Suite „Miniatures Brasileiras“ von Hudson Nogueira spielen. Diese Suite zeigt in den verschiedenen Sätzen die Einflüsse der Musik aus verschiedenen Regionen von Brasilien, sei es die Indio-Musik oder auch Einflüsse europäischer Musik in dem südamerikanischen Land.

Im geografischen Kontinent bleibt dann auch Stadtmusikdirektor Rudolf Barth mit „Danzón No 2“ des mexikanischen Komponisten Arturo Marquez.

Die Bewirtung während der Pause und im Anschluss an das Konzert übernimmt der Förderverein der Stadtmusik, die auch Veranstalter des Konzertes ist.

Die Stadtmusik Geisingen hat sich in diesem Jahr eine Auszeit von der Teilnahme an Wertungsspielen gegönnt, man ruht sich aber nicht auf dem letztjährigen Erfolg in Schmallenberg mit 100 von möglichen 100 Punkten aus, sondern bereitet sich sowohl auf die zwei Konzerte in Geisingen, die immer im Frühjahr und kurz vor Weihnachten stattfinden, als auch auf andere Herausforderungen wie Wertungsspiele im nächsten Jahr vor.

Hier gibt es Karten

Der Kartenvorverkauf findet für das Konzert am Sonntag sowohl im Rathaus in Geisingen, Zimmer 8 (Bürgerbüro), Telefon 07704/807 20 oder 827 21 als auch im Internet statt. Unter www.stadtmusik-geisingen.de gibt es die Karten. Der Kartenvorverkauf im Rathaus ist nur noch bis Freitagvormittag möglich. Ferner gibt es auch an der Abendkasse noch Karten für das Konzert.