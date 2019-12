Die Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen hatte mit der Theatergaudi am Samstag vor Weihnachten wieder einen Riesenerfolg. Die Kirchtalhalle war voll und die Akteure liefen erneut zur Höchstform auf. Die Laienspieler steigerten sich im „Damenduell„ von Bernd Gombold zur Höchstform, die Rollen waren den Akteuren buchstäblich auf den Leib geschrieben. Schon vor einigen Jahren ging die Sportgemeinschaft dazu über, statt der Gemeindeweihnachtsfeier eine gleichartige Veranstaltung vor Weihnachten durchzuführen. Man gönnt den Helfern und Theaterspielern Weihnachten im Kreis der Familie.

Der Besucherresonanz tat dies aber keinerlei Abbruch. Die Bläserjugend stimmte musikalisch auf den vierten Advent und die bevorstehende Weihnacht ein, und nach der Ansprache von Ortsvorsteher Christoph Moriz öffnete sich der Vorhang zum Dreiakter. Im Mittelpunkt des schwäbischen Lustspiels stand der Witwer Johann Schwertle (Ingo Hirt), der seit dem Tod seiner Frau den Hof zusammen mit seinem einzigen Sohn Alfred (Dominik Anwander) bewirtschaftet. Beide sind zwar sehr tüchtig, aber im Männerhaushalt herrscht totales Chaos. Johann wünscht sich, dass sein Sohn endlich heiratet. Stattdessen rät der ihm, doch selbst noch einmal zu heiraten, wodurch dem Chaos in der Küche ein Ende bereitet werden könnte. Ähnlich sieht es beim Nachbarn Eugen (Thomas Lehmann) aus, der ebenfalls verwitwet ist und mit seinem Sohn Franz (Ronny Bausch) seine Probleme hat. Der hat ständig Hunger, von Arbeit will er aber nichts wissen.

Nun will Johann seinem Sohn den Hof übergeben, doch Notar Siegelring (Gunter Türke) stellt viele Fragen, was die Übergabe nicht einfach macht. Nun gehen Johann und Alfred eine Wette ein, wer zuerst heiratet. Beide suchen nun nach einem Fraueduo Mutter und Tochter. Und die kamen gleich im Quartett. Sophie Sturm (Carola Haug) mit ihrer nicht gerade intelligenten Tochter Cäcilie (Manuela Moriz), sowie Rosa (Angelika Lauche) mit ihrer Tochter Vroni (Karina Federle-Bicsi). Letzere sehr adrett, im Gegensatz zur tollpatschig wirkenden Cäcilie. Dafür war die Mutter von Cäcilie umso resoluter, Carola Haug war hier Meisterin in ihrer Rolle. Das Chaos im Männerhaushalt ist perfekt, es beginnt ein Damenduell um die Herren, was auch buchstäblich galt. Am Ende ging niemand ohne Partner von der Bühne. Souffliert wurden die Spieler von Andrea Pekau, die zusammen mit Dominik Anwander Regie führte.

Karina Federle-Bicsi und Manuela Moriz hatten bei der Aufführung ihr Debüt, was sie glänzend meisterten.