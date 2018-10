von SK

Ein 66-jähriger Tiguan-Fahrer fuhr laut Polizei auf der B 31 in Richtung Donaueschingen. An der Einmündung zur L 185 wollte er nach links Richtung Kirchen-Hausen abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW-Polo, in welchem drei Frauen in Fahrtrichtung Tuttlingen unterwegs waren. Beide Autos prallten frontal gegeneinander. Durch die Wucht des Aufpralles wurden die 21-jährige Polo-Fahrerein, sowie ihre beiden 22- und 20-Jahre alten Mitfahrerinnen schwer verletzt. Der Fahrer des Tiguans erlitt leichte Verletzungen. Zwei Frauen wurden mit jeweils einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die dritte Frau, sowie der Tiguan-Fahrer kamen mit Rettungswagen in die umliegenden Krankehäuser. Die L 185 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 21 000 Euro.

