von Thomas Schröter

Die Frage, ob Geisingen seine Feuerwehr mit einer Drehleiter ausrüsten soll, beschäftigt den Gemeinderat seit langen Jahren immer wieder. Im Feuerwehrbedarfsplan ist die Beschaffung einer Drehleiter für die Raumschaft Geisingen mit „baldmöglichst“ ausgewiesen. Jetzt hat der Gemeinderat einen positiven Grundsatzbeschluss gefasst, demzufolge sich Geisingen an einer Sammelbeschaffung beteiligt, die acht Städte und Gemeinden aus den Landkreisen Tuttlingen und Schwarzwald-Baar vorbereiten.

Die Kosten für eine Drehleiter liegen auf Basis der noch nicht abgeschlossenen Preisverhandlungen bei rund 765 000 Euro. Diesen auch im Fall einer Sammelbeschaffung mehrerer baugleicher Drehleitern, die Kostennachlässe mit sich bringt, hohen Anschaffungskosten stehen, wie Kreisbrandmeister Andreas Narr ausführte, vergleichsweise hohe Zuschüsse aus öffentlichen Fördertöpfen gegenüber. Aus der Feuerwehr-Fachförderung des Landes Baden-Württemberg ist demnach ein Zuschuss von 254 000 Euro zu erwarten, der Landkreis Tuttlingen steuert aus seinem Feuerwehrfördertopf einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Landesmittel, demnach also 127 000 Euro bei. Und aus dem Ausgleichsstock könne mit 300 000 Euro gerechnet werden. Insgesamt kämen so 681 000 Euro Fördergelder für die Drehleiter zusammen, die Stadt Geisingen hätte dann noch 84 000 Euro zu stemmen.

Das der Anschaffungspreis im weiteren Verlauf noch deutlich sinken könne, bezweifelte Kreisbrandmeister Narr auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Die Drehleitern müssten baugleich sein, lediglich ein sehr überschaubarer Teil der Ausrüstung sei ortsbezogen und könne unter Kostenaspekten eventuell variiert werden, meinte Narr. Der Kreisbrandmeister empfahl dem Gemeinderat „nicht nur“, wie er betonte, „unter Kostenaspekten, sondern insbesondere auch mit Blick auf Einsatzzwecke“, die Beteiligung an der Sammelbeschaffung von Drehleitern.

FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug sprach sich für einen positiven Grundsatzbeschluss zugunsten der Anschaffung einer Drehleiter für die Geisinger Feuerwehr im Zuge einer Sammelbeschaffung aus. Er erwarte aber auch, betonte Haug, dass mit Blick auf den Einsatz der Drehleiter und die Ausbildung der Wehrleute alle fünf Abteilungen der Geisinger Feuerwehr gleichberechtigt zum Zuge kommen und die Drehleiter nicht etwa exklusiv einer Abteilung vorbehalten werde.

„Wir sollten die Chance nutzen“, meinte auch Christoph Moriz, stellvertretender CDU-Fraktionssprecher, und sprach sich dafür aus die Anschaffung einer Drehleiter für die Geisinger Feuerwehr auf den Weg zu bringen.

Ebenfalls positiv zu der Anschaffung äußerte sich SPD/FB-Fraktionssprecher Uwe Kraft, betonte aber – ähnlich wie vor ihm Paul Haug – auch, dass damit auch „Hausaufgaben“ für die Geisinger Feuerwehr verbunden seien. „Wir erwarten dann schon von Seiten unserer Feuerwehr, dass sie ein Nutzungskonzept entwickelt, aus dem auch hervorgeht, dass alle Abteilungen der Geisinger Wehr eingebunden sind“, betonte Kraft.

Auch Andreas Heidel, Fraktionssprecher der Aktiven Bürger, verschloss sich einem positiven Grundsatzbeschluss zur Anschaffung einer Drehleiter nicht. Ähnlich wie seine Vorredner legte Heidel Wert darauf, dass alle fünf Abteilungen der Geisinger Feuerwehr gleichberechtigt behandelt werden. Er empfahl aber auch, „möglichst noch weiter an den Kosten zu arbeiten.“ Der Gemeinderat fasst schließlich einstimmig einen positiven Grundatzbeschluss zur Anschaffung einer Drehleiter für die Geisinger Wehr.