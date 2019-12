von Franz Dreyer

Das zweitgrößte Nagetier der Welt ist auch in Geisingen allgegenwärtig und seine Arbeit ist nicht zu übersehen: Der Biber hinterlässt hier bleibende Spuren. Im Dreieck Kötach-Kreisstraße-Kötachbrücke ist er seit einigen Wochen kräftig am Arbeiten, besser gesagt am Nagen. Er fällt dort eine Jungpappel nach der anderen. Die Bäume haben einen Durchmesser von rund 15 Zentimeter. Entlang der Kötach werden aber auch Bäume mit einem mehrfachen Durchmesser durch den Biber angenagt und gefällt.

Hier arbeitet der Biber als Holzfäller im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Pappel nach der anderen wird gefällt, die Rinde dient als Nahrung, das Holz als Baumaterial für den Dammbau. | Bild: Franz Dreyer

In einer Nacht, wenn das nachtaktive Tier nicht gestört wird, kann er einen Baum von bis zu 50 Zentimeter Durchmesser fällen. Entlang der Kötach gibt es viel Bewuchs an sogenanntem Begleitgrün, an einigen Bäumen beißt sich der Biber nunmehr buchstäblich die Zähne aus. Die Geisinger Angler haben einige dutzend Bäume vor den Biberzähnen geschützt. Wie der Vorsitzende der Anglervereinigung Geisingen, Paul Haug berichtet, haben die Angler entlang der Kötach vor einigen Jahren zahlreiche Bäume gesetzt. Schwarzerlen, Ahorn, auch der eine oder andere Obstbaum, vorwiegend Vogelkirschen. „Wir wollten damals bei der Pflanzaktion eine Artenvielfalt an Bäumen erreichen“, so Haug.

Ein Biber sitzt im Wasser. | Bild: Felix Heyder/dpa

Aber derzeit haben die Angler berechtigte Bedenken, ob die Bäume im Frühjahr noch stehen. Da gibt es zwischen der Mündung in die Donau und der Autobahnbrücke fast einen Wald an Bäumen, Nahrung hat der Biber genug. Das Aufstauen der Kötach bereitet in der Regel auch kein Problem für die Landwirtschaft, da das Ufer doch bis zu zwei Meter hoch ist, ganz im Gegensatz zum Bereich Weiherwiesen in Leipferdingen oder im Aitrachtal. „Staut der Biber an der Kötach 50 Zentimeter auf, macht dies keine Probleme“, betont der Vorsitzende der Geisinger Angler.

Geisingen Ärger vorprogrammiert: Warum sich der Biber über Maisfelder freut Das könnte Sie auch interessieren

An der Kötach gibt es viele Pappeln in allen Altersklassen, aber auch Weiden in vielen Arten. Nun haben die Geisinger Angler drei Rollen Draht, die von der Stadt bezahlt wurden, um die Bäume gewickelt, um so diese Bäume zu schützen. „Der Biber hat trotzdem noch genügend zum Fressen“, so der Vorsitzende der Geisinger Angler. Aber ökologisch wertvolle und seltenere Bäume wie Erlen oder Ahorn die sollte der Nager nicht fällen, und genau diese Bäume wurden nun geschützt. Auch die eine oder andere Bruchweide, dies sind stattliche Bäume am Ufer, wurden gesichert.

Diesen Baum beim Kommenbach in Fützen hat ein Biber gefällt. | Bild: Reiner Baltzer

Die gefällten Bäume dienen dem Biber in zweierlei Hinsicht. Einmal die Rinde als Nahrung, denn es gibt derzeit kein Gras und auch keinen Mais. Maisäcker entlang von Flüssen und Bächen sind eine Delikatesse für die Biber, der dort auch für Schäden sorgt. Und zum anderen wird das dann blanke Holz zum Dammbau verwendet. Etwa einen Meter lange Abschnitte beißt das Tier dann ab und schleppt diese Abschnitte davon. Der Dammbau erfolgt im Wasser mit großen und kleinen Ästen, und das ganze wird mit Schlamm und ähnlichem Material abgedichtet. Selbst Steine mit einem Durchmesser von 20 Zentimeter schafft der Nager herbei. Aber viele Dammbauten trägt ein gestiegener Wasserstand an der Kötach wieder ab. Und damit beginnt der Nager sein Werk von vorne. Die Rinde als Nahrung, das Holz als Baustoff.