Eine klare Position haben die Geisinger Bürger am Sonntag vertreten, wer der neue Bürgermeister der Stadt werden soll: Martin Numberger, auf den bekanntlich 2041 der gültigen Stimmen (78,3 Prozent) entfielen. Thomas Braun erhielt 532 Stimmen (20,4 Prozent). Unter der Rubrik Sonstige listet das Wahlergebnis, das gestern Abend vom Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung bestätigt wurde, 34 Stimmen auf (1,3 Prozent). Doch wer verbirgt sich hinter diesen 34 Stimmen? Es handelt sich um Namen von Personen, die auf dem Stimmzettel hinzugefügt werden dürfen. „Der Wähler war am Sonntag nicht an die beiden Vorschläge Braun und Numberger gebunden, er konnte für die Wahl eines Bürgermeisters jede wählbare Personen aufführen. Diese müssen über 25, dürfen aber nicht älter als 68 Jahre sein und sind zudem für eine zweifelsfreie Identifizierung aufzuführen“, erklärte Hauptamtsleiter Thomas Schmid, der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses auf Nachfrage. Sie müssen Deutsche sein, können aber auch Unionsbürger sein. Wichtig ist, dass hinter dem Namen ein Kreuz oder eine 1 steht, das Durchstreichen von Namen allein gilt nicht.

Der noch bis 31. August amtierende Bürgermeister Walter Hengstler ist sozusagen der Drittplatzierte in der Wählergunst. Er erhielt 18 gültige Stimmen. Gemeinderätin Kathrin Sorg erhielt eine Stimme, genau wie ihre Ratskollegen Ulrike Benz, Andreas Heidel oder Paul Haug. Gastwirt Rocco Lagrotteria bekam ebenfalls eine Stimme, ferner Bernfried Huber, Thomas Huber, Ralf Strauch, Florian Rapp und Adolf Lütte. Auch Kirchen-Hausens Ortsvorsteher Christoph Moriz konnte eine Stimme für sich verbuchen.

Thomas Schmid zeigte sich gestern mit dem Verlauf der Wahl sehr zufrieden. „Die 54 Wahlhelfer in Geisingen und den Ortsteilen haben eine tolle Arbeit geleistet und für einen reibungsvollen Ablauf gesorgt“, so Schmid.