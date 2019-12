Die Mitglieder des neuen Kirchengemeinderates der evangelischen Kirchengemeinde Geisingen wurden auf ihr neues Amt für die nächsten fünf Jahre verpflichtet. Nach Ablauf der Einspruchsfrist aufgrund der Wahl, die am 1. Dezember stattgefunden hat, nahm Pfarrer Thomas Gerold die Verpflichtung des neuen Gremiums vor. Er verabschiedete aber auch die Mitglieder, die sich nicht mehr zur Verfügung gestellt hatten. Allerdings waren weder von den ausgeschiedenen noch von den neuen Mitgliedern des Gremiums alle anwesend, einige mussten berufsbedingt die Teilnahme absagen.

Geisingen Reformation steht in Geisingen im Mittelpunkt Das könnte Sie auch interessieren

Pfarrer Gerold dankte den Mitgliedern des alten Gremiums für ihre Arbeit. Die vergangenen fünf Jahre waren nicht leicht, da zwei Jahre davon kein Pfarrer in Geisingen war. Die Neubesetzung der Pfarrerstelle zog sich nach dem Weggang von Linde Zeeb enorm in die Länge. Und in dieser Zeit, so Gerold, war es nicht leicht, das Leben der Kirchengemeinde auch ohne Pfarrer aufrecht zu halten. Gottesdienste zu planen, aber auch die anderen organisatorischen Aufgaben als ehrenamtlich Tätige mit zu übernehmen. Allen voran die Vorsitzende des Gremiums, Lilija Groß, die sich als einzige der bisherigen Ratsmitglieder wieder zur Verfügung stellte. Verabschiedet werden konnten Helga Schiek und Andreas Hermes, dem Gremium gehörten bisher noch Hannelore Fromman an und Ellen Sigwart hat sich schon längere Zeit von ihrer Arbeit im Gremium zurückgezogen hatte, wie Pfarrer Gerold betonte, sowie Svenia Sicilia die beruflich verhindert war.

Geisingen Reformator steht in Geisingen im Mittelpunkt Das könnte Sie auch interessieren

Von den neuen Mitgliedern konnten Sylvia Wienand und Beate Pendzialek noch nicht verpflichtet werden. Die Verpflichtungsurkunde sowie die Verpflichtung erhielten Lilija Groß, Wolfgang Blanz, Stefanie Brodscholl, Irene Ehler und Matthias Tunnjuck. Die Verpflichtungsformel lautete unter anderem: „Im Aufsehen an Jesus Christus, dem alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als Kirchengemeinderat zu führen und mitzuhelfen dass das Evangelium von Jesus Christus wie es der heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird.“ Gerold nahm den neu gewählten Ratsmitgliedern die Verpflichtung per Handschlag mit der Antwort „so wahr mir Gott helfe“ ab. Die beiden abwesenden Mitglieder werden in einem anderen Rahmen zur gegebenen Zeit verpflichtet.