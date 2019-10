von Thomas Schröter

Die Stadt Geisingen wird sich an der Initiative „Wir jagen Funklöcher“ der Deutschen Telekom beteiligen. Der Gemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden formellen Beschluss gefasst. Damit steht einer Bewerbung mit dem Ziel, die „Funkloch-Misere“ im Ortsteil Leipferdingen zu beheben, nichts mehr im Wege.

Unabhängig von der Beteiligung an der Telekom-Initiative werden Bürgermeister Martin Numberger und die Stadtverwaltung sowie Leipferdingens Ortsvorsteher Jürger Keller ihre Bemühungen, beim derzeitigen Netzbetreiber Vodafone eine tatsächlich funktionierende Mobilfunk-Lösung für Leipferdingen zu erreichen, unvermindert fortsetzen.

Geisingen Hoffnungsschimmer in der Funkloch-Misere für die Leipferdinger Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus ist die Stadt laut Bürgermeister Numberger dabei, sich Unterstützung bei der Verbraucherzentrale zu holen. Dabei gehe es um Fragen wie eine vorzeitige Vertragskündigung wegen Minder- beziehungsweise Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Leistungen durch Vodafone, führte Numberger aus.

Das Programm „Wir jagen Funklöcher“ ist eine bundesweite Initiative der Deutschen Telekom (TDG), um Kommunen die Möglichkeit zu bieten, fernab der Netzausbauplanung Mobilfunklöcher durch die Telekom schließen zu lassen. Dazu wird die TDG unter den teilnehmenden Vorschlägen 50 Mobilfunkstandorte auswählen und diese bis Ende 2020 im Standard LTE (4G) ausbauen. Teilnahmeberechtigt sind alle Kommunen in Deutschland. Gegenstand können alle Funklöcher im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Kommune sein, sofern sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Demnach muss es sich bei dem Funkloch um ein echtes LTE-Funkloch in besiedeltem Gebiet handeln. Das bedeutet, dass weder die Telekom noch ein Wettbewerber in diesem Gebiet LTE-Abdeckung im Outdoor-Bereich haben. Zudem muss das Funkloch mindestens zehn Haushalte oder Gewerbegebiete umfassen. Außerdem muss durch den Aufbau des Mobilfunkstandortes das Funkloch komplett geschlossen werden.

Als Bestandteil ihrer Bewerbung muss die jeweilige Kommune mindestens einen Vorschlag unterbreiten, was eine geeignete Infrastruktur für den Mobilfunkstandort anbelangt. Mit dem Rathaus, der Festhalle und dem Hochbehälter Leipferdingen wird Geisingen in seiner Bewerbung drei potenzielle Standorte vorschlagen, mit denen das Leipferdinger Funkloch geschlossen werden könnte. „Es spricht sicher nichts dagegen, drei mögliche Standorte auszuweisen. Kommt Leipferdingen tatsächlich zum Zug, wird es an der Telekom liegen, den aus technischer Sicht besten Standort zu definieren“, meinte Hauptamtsleiter Thomas Schmid, nachdem die beiden FW/FDP-Stadträte Paul Haug und Jürgen Keller neben dem ursprünglich vorgeschlagenen Standort Rathaus Leipferdingen auch die dortige Festhalle und den Hochbehälter ins Spiel gebracht hatten.

Die Auswahl, welche 50 Standorte aufgebaut werden, trifft die TDG nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Faktoren und auch unter dem Aspekt einer bundesweit ausgeglichenen Verteilung. Die Chance, dass die Stadt Geisingen tatsächlich zum Zuge kommt und Leipferdingen als Mobilfunkstandort ausgebaut wird, ist demnach überschaubar. Dessen ist sich der Gemeinderat durchaus bewusst, will aber, wie es Bürgermeister Numberger ausdrückte, „jeden Strohhalm greifen, der sich uns bietet.“

Die Bewerbungsfrist für die Teilnahme an der Telekom-Initiative „Wir jagen Funklöcher“ endet am Samstag, 30. November. Jetzt heißt es kräftig Daumen drücken, damit Geisingen unter die glücklichen 50 Kommunen kommt und das Leipferdinger Funkloch geschlossen werden kann.

Das Funkloch

wer im Geisinger Ortsteil Leipferdingen den Versuch unternimmt, mittels Mobilfunk zu telefonieren oder ins Internet zu kommen, wird daran mit sehr großer Wahrscheinlichkeit scheitern. Leipferdingen zählt zu den bundesweit zahlreichen Funklöchern, die keine leistungsfähige Anbindung an das Mobilfunknetz haben. Eigentlich sollte die Mobilfunkanbindung Leipferdingens durch den Anbieter Vodafone gewährleistet sein umgesetzt werden. Dieses Arrangement funktioniert aber laut Ortsvorsteher Jürgen Keller und vielen Einwohnern nicht. (tom)