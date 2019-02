Die Neuauflage der Geisinger Hexenpost ist fertig. Das Hexenpost-Team hat die 58 Seiten starke Narrenkolumne nochmals überprüft. Am morgigen Samstag wird sie von den Mitgliedern der Hexen von Haus zu Haus verkauft.

In der Hexenpost stehen wieder so manche Missgeschicke vieler bekannter und unbekannter Personen. Wer bisher unbekannt war, ist es dann. Manchmal etwas närrisch übertrieben, aber mit Humor gewürzt. Seit es die Hexenpost, die Geisinger Narrenzeitung gibt, hat sich daran nicht viel geändert. Ein Titelbild, immer mit einem anderen Motiv, das Impressum wie es sich gehört, und dann die große Todesanzeige zum Schluss. Hexe Kunigunde vom Tännlihau hat sich verschluckt, und wird dann am Fasnachtsdienstag eingeäschert.

Alle Illustrationen sind handgezeichnet wie schon zu den Anfängen. Für diese Ausmalung ist Claudia Buschli zuständig. Die Hexen sammeln das ganze Jahr über Geschichten von Geisinger Bürger. Und wer meint, sein Missgeschick habe niemand beobachtet, der täuscht sich, wenn er am Samstag die Hexenpost aufschlägt. Die einzelnen Geschichten werden dann an die Hexen aus dem Redaktionsteam verteilt und von diesen närrisch-redaktionell aufbereitet und umgesetzt.

Es ist Fasnet. Und deshalb muss das Ganze auch lustig gesehen werden; so nach dem Motto: Wenn man heute über dich lacht, dann lache halt morgen über andere." In diesem Jahr haben sich die Hexen etwas Besonderes einfallen lassen. Sie wollen aus dem Verkauf der Hexenpost einen Teil des Erlöses spenden. In den Genuss soll eine junge Frau aus dem Schwarzwald kommen, deren Partner vor der geplanten Hochzeit bei einem Arbeitsunfall ums Leben kam, betont Oberhexe Uwe Haberer. Die junge Frau hat ein Kind und erhält, da die Hochzeit noch nicht stattgefunden hatte, keine Rente.

Auskünfte gibt es von den Hexen beim Verkauf, die gerne zusätzliche Spenden annehmen. Heute Abend wird die 58-seitige Hexenpost vollends geheftet und morgen nach einem Weißwurstfrühstück ab etwa 9 Uhr verkauft. Wer nicht zuhause ist, kann dann ab nächster Woche sein Exemplar bei verschiedenen Geschäften erwerben.