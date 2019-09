von Franz Dreyer

Leipferdingen steckt wieder im Festfieber. Der Männergesangverein 1871 Eintracht rüstet sich für die 37. Sichelhenke, das große Erntedankfest mit einer Ausstrahlung weit in die Region hinein. Der Vorstand und viele weitere Akteure haben ein attraktives Festprogramm vorbereitet.

„Die Welt ist bekloppt“

Am Freitag, 13. September, beginnt das Fest im ehemaligen Farrenstall: Ab 18 Uhr wird rustikales Buure–Vesper geboten. Um 20 Uhr tritt die Villinger Kumedie mit dem Programm „Die Welt ist bekloppt... und wir auch“ auf. Eintrittskarten gibt es in Leipferdingen im Vorverkauf bei der Landmetzgerei Hall–Wimmer, der Bäckerei Dullenkopf und der Blumenmanufaktur, oder unter vorverkauf@mgv-leipferdingen.de.

Weiter geht es am Samstag um 19,30 Uhr mit einem Chorkonzert des Gastgebers. An den Bieranstich durch Ortsvorsteher Jürgen Keller schließen sich die Auftritte des örtlichen Kirchenchores, der Singgemeinschaft Waldhausen, des Radsportvereins Neudingen und des Männergesangvereins Nendingen an.

Am Montag Hock zum Festausklang

Am Sonntag gibt es nach dem Erntedankgottesdienst ein Frühschoppenkonzert des Musikvereins Polyhymnia. Nachmittags folgen Brauchtumsvorführungen und ein Traktorenkorso. Am Montag stehen der Seniorentreff und ein Kindernachmittag auf dem Programm. Ab 17 Uhr gibt es zum Festausklang einen Hock mit den Saustall–Musikanten.