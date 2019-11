Für Zeitungsleser gibt es nichts Schöneres, als zur gewohnten Zeit am frühen Morgen die Tageszeitung in gedruckter Form in den Händen zu haben. Seit 25 Jahren ist hierfür Diana Schmid im Geisinger Stadtteil Gutmadingen zuständig. Ein Grund für Regionalleiter Karl-Heinz Schmidt und Gebietsleiterin Tanina Cattarius von der Direkt-Kurier-Zustell GmbH, nach Gutmadingen zu kommen und Diana Schmid zum Jubiläum zu gratulieren.

Im Haus Schmid an der Gartenstraße wird aber schon viel länger Zeitung ausgetragen. Zuvor hat die Mutter von Diana Schmid, Lotte Schmid, die Zeitung ausgetragen und sie hilft ihrer Tochter auch heute noch. Und wenn Not am Mann ist, springt auch noch Schwester Elke mit ein.

„Wir hatten in Gutmadingen noch nie irgendwelche Probleme, Vertretungen werden im Hause Schmid selbstständig geregelt“, lobte Karl-Heinz Schmidt. Die Schmids verteilen nicht nur den SÜDKURIER, sondern auch Briefe der Firma Arriva, genau wie die Direkt-Kurier-Zustell GmbH eine Tochtergesellschaft des Medienhauses SÜDKURIER.