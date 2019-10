von Thomas Schröter

Die Kita Am Stadtgraben kann bald ihr Übergangsrefugium auf dem Geisinger Schulgelände verlassen und ihr angestammtes, frisch saniertes, modernisiertes und erweitertes Domizil beziehen. Wie Architekt Thomas Kreuzer bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sagte, ist der Umzug auf die Kalenderwoche 48, in der Zeit von Montag bis Freitag, 25. bis 29. November, fixiert. Da eine zeitliche Flexibilitätsreserve berücksichtigt sei, könne dieser Termin in jedem Fall eingehalten werden, versicherte Kreuzer auf Nachfrage aus den Reihen der Stadträte.

Die Gartenbauarbeiten im Außenbereich der Kita Am Stadtgraben vergab der Gemeinderat an die Firma Schwehr aus Engen. Das Unternehmen hatte bei der Ausschreibung mit einem Preis von rund 53 800 Euro das günstigste Angebot eingereicht und blieb damit unter der Kostenprognose, die bei rund 56 200 Euro gelegen war.

Neuer Zaun und neue Spielgeräte

Auch die Errichtung der neuen Zaunanlage vergab der Gemeinderat zu einem Preis von rund 11 800 Euro an die Firma Schwer als günstigste Bieterin. Die Kostenprognose für dieses Arbeitspaket lag bei rund 14 800 Euro.

Unabhängig vom fixierten Umzugstermin werden sich laut Architekt Kreuzer die Arbeiten im Außenbereich der Kita noch bis ins Frühjahr hinein hinziehen. Ein bislang noch nicht berücksichtigter Kostenposten seien neue Außenspielgeräte. In Abstimmung mit dem pädagogischen Fachpersonal der Kita sei eine erste Auswahl getroffen worden. Die Materialkosten für die Außenspielgeräte beliefen sich demnach auf rund 20 000 Euro, zuzüglich Einbaukosten sei mit rund 25 000 bis 30 000 Euro zu rechnen.

Die Gesamtkosten für die Sanierung, Modernisierung und Erweiterung des Kindergartens Am Stadtgraben belaufen sich, den Ausführungen Thomas Kreuzers zufolge, auf rund 1,17 Millionen Euro. An Zuschüssen sind rund 84 000 Euro aus der Fachförderung und rund 250 000 Euro aus dem Ausgleichstock geflossen, so dass sich der finanzielle Eigenanteil der Stadt auf rund 834 000 Euro beläuft.