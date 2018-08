von Thomas Schröter

An der Geisinger Schule bricht im Herbst eine ganz neue Ära an, die sich auch auf den Alltag der Kinder auswirken wird: Nachdem mit Beginn des Schuljahres 2018/19 die Geisinger Schule mit dem Wegfall der Werkrealschule bekanntlich zu einer reinen Grundschule wird, ändert sich aufgrund rechtlicher Vorgaben ab dem neuen Schuljahr der Tagesablauf für die Schüler der Ganztagsschule an der Grundschule Geisingen.

In Geisingen werden dann nur die Klassen eins bis vier unterrichtet. Die Unterrichtseinheiten werden so verteilt, dass am Vormittag nicht mehr sechs Stunden, sondern maximal fünf Stunden Unterricht stattfinden. Außerdem müssen Ganztagsschüler künftig an mindestens drei Tagen für den Ganztagsschulbetrieb angemeldet sein.

Grundlage für diese Neuerungen, über die Bürgermeister Walter Hengstler jetzt den Gemeinderat auf Basis eines Schreibens von Schulleiter Jürgen Tränkler an die Stadtverwaltung informierte, ist die sogenannte Ganztagsgrundschulverordnung (GTVO) und das darin niedergelegte pädagogische Konzept.

Nachdem die Geisinger Gesamtlehrer- und Schulkonferenz der neuen Unterrichtsstruktur bereits zugestimmt hatten, befürwortete auch der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die neue Regelung.

