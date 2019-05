Offiziell abgesagt, dann fand er aber an drei Orten doch statt. Das war der zehnte Garagen- und Städtleflohmarkt von Geisingen am Samstag. Die Initiatoren um Heidrun Hog-Heidel sowie der städtische Kindergarten Am Stadtgraben einigen sich am Freitag wegen der schlechten Wetterprognosen darauf, den Flohmarkt abzusagen.

In der Schmiede organisieren Holger und Daniela Stoffler den einzigen Kinderkleiderbazar in Geisingen in diesem Jahr. Immens war das Angebot. Bilder: Paul Haug | Bild: Paul Haug

Die Regenwahrscheinlichkeit war den Prognosen nach sehr hoch, ferner war Sturm angesagt. Am Samstag regnete es dann aber immer wieder, es schien manchmal auch die Sonne, aber den Ständen hätte es die Auslagen vermutlich samt Pavillons davon geweht. Wie Heidrun Hog-Heidel betont, will man aus den Wetterkapriolen der letzten Jahre lernen und künftig die Eisheiligen abwarten.

Eisheilige künftig abwarten

In der Schmiede fand ein Kinderkleiderbazar statt, im ehemaligen Textilhaus Engesser war Resteverkauf aber auch noch einige Flohmarktstände und bei Waltraud Müller-Franke und Bernhard Schacherer in der Halle im Westen der Hauptstraße konnte man ebenfalls schmökern. An diesen drei Orten fanden sich auch etliche Interessenten und Käufer ein, der Flohmarkt ist aber nicht vollends abgesagt, sondern wird am Samstag, 25. Mai regulär stattfinden. In der Hoffnung, dass dort dann endlich wieder einmal richtiges Flohmarktwetter ist.