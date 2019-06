von Thomas Schröter

Sehr deutlich entschied Martin Numberger gestern die Wahl zum neuen Geisinger Bürgermeister bereits im ersten Wahlgang für sich. Der 36-jährige Jurist aus Überlingen erreichte 78,21 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Einen Achtungserfolg erzielte Thomas Braun. Dem 50-jährigen Dienstleister rund um Haus und Hof aus Kirchen-Hausen konnte immerhin 20,41 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Braun gratulierte dem neuen Bürgermeister als Erster in einer langen Reihe von Gratulanten mit einer herzlichen Umarmung.

Um genau 18.37 Uhr verkündet Hauptamtsleiter Thomas Schmid, der Vorsitzende des Geisinger Gemeindewahlausschusses, das Ergebnis: MartinNumberger ist der neue Geisinger Bürgermeister. Links Familie Numberger mit Mutter Theresa, davor Julius und Felix auf dem Arm von Vater Numberger, der kleine Kilian sitzt im Wagen. Ganz rechts der zweite Geisinger Bürgermeisterkandidat Thomas Braun. | Bild: Rieger, Stephan

„Wenn wir in Rom wären, würde jetzt weißer Rauch aufsteigen und es würde verlautbart ‚Habemus Majorem‘, aber weil wir in Geisingen sind, sage ich es auf Deutsch: Wir haben einen neuen Bürgermeister und zwar Martin Numberger. Seine Amtszeit beginnt am 1. September“, ließ Hauptamtsleiter Thomas Schmid in seiner Funktion als Vorsitzender des Wahlausschusses seine Lateinkenntnisse aufblitzen. Die Wahlbeteiligung habe, so Schmid weiter, bei 54,91 Prozent gelegen. Als Schmid das Wahlergebnis bekannt gab, brandete donnernder Applaus unter den mehreren Hundert Geisinger Einwohnern auf, die sich vor dem Rathaus versammelt hatten. Die Freiwillige Feuerwehr ließ eine Sirene aufheulen und die Stadtmusik spielte unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Rudolf Bart auf.

Geisingen Impressionen von der Geisinger Bürgermeisterwahl Das könnte Sie auch interessieren

„Heute ist einer der schönsten Tage meines Lebens“, freute sich Martin Numberger über seine Wahl zum neuen Geisinger Bürgermeister und bedankte sich für den hohen Vertrauensvorschuss, der mit dem Wahlergebnis einhergehe. „Diese hohe Zustimmungsrate zeigt mir, dass ich in Geisingen tatsächlich gewollt bin“, meinte Numberger. Er habe in den letzten Wochen 40 bis 50 Wahlkampftermine absolviert und dabei gute fünf Kilo abgenommen. So ein Wahlkampf sei folglich, scherzte der neue Bürgermeister, besser als jede Diät. Er sei bei seinen Besuchen in Geisingen und den Ortsteilen herzlich empfangen worden.

Video: Stephan Rieger

„Ob ich Sie wähle, weiß ich zwar noch nicht, aber schön, dass Sie da sind“, sei eine typische Begrüßung gewesen, blickte Numberger auf die Wahlkampfwochen zurück. „Das zeigt: In der Region Geisingen wird politisiert, argumentiert und um Meinungen gerungen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. So soll es ja auch sein“, erklärte der neue Geisinger Bürgermeister.

Geisingen Das sagen die Fraktionssprecher nach der Wahl: Positives Echo für den neuen Schultes Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sitzen alle in einem Boot und gemeinsam werden wir Geisingen und seine Ortsteile weiter voranbringen“, meinte Numberger und erntete dafür Szenenapplaus.

Meinung Bürgermeisterwahl Geisingen: Auf Martin Numberger lasten hohe Erwartungen von Stephanie Jakober Das könnte Sie auch interessieren

Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat sowie den Ortschaftsräten und Ortsvorstehern, betonte Martin Numberger. Bei seinem Konkurrenten Thomas Braun bedankte sich Numberger für einen fairen Wahlkampf und erwies ihm seine Referenz: „Glauben Sie mir, ich weiß wovon ich rede: Es gehört Mut zu einer Bewerbung unter den Augen mehrer Tausend Wahlberechtigter. Und diesen Mut hat Thomas Braun bewiesen, dafür gebührt ihm Respekt.“

Geisingen Am Sonntag wählt Geisingen: Hier gibt es die Entscheidungshilfe Das könnte Sie auch interessieren

In die Gratulantenschar reihte sich auch Markus Hugger, Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Immendingen, ein. Er setze, so Hugger, auf die Fortsetzung der bewährten, vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Geisingen und Immendingen. Hugger wünschte seinem Parteifreund „eine gute Konstitution und den Rückhalt der Familie“, denn beides werde er als Bürgermeister benötigen.

Video: Stephan Rieger

Geisingen Zu Gast bei Bürgermeisterkandidat Thomas Braun: Diese Familie hat ein großes Herz für Tiere Das könnte Sie auch interessieren