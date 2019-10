Es war die erste Terminbesprechung von Bürgermeister Martin Numberger mit den Vereinen der Region Geisingen. Und es war von ihm aus der erste Rückblick auf das Geisinger Straßenfest. Und er stand nicht allein mit seiner Meinung da, dass es wieder ein sehr schönes Fest war.

Ingrid Hugel, die das Straßenfest bei der Stadtverwaltung organisiert, zog auch eine finanzielle Bilanz für die Stadt: Der durch Standgebühren (350 Euro pro Verein) und Standgebühr vom Vergnügungspark ungedeckte Aufwand stieg leicht um 1500 Euro auf 24 347 Euro im Vergleich zu 2017 an, ohne Personalkosten des Bauhofes.

Ein positives Fazit konnte insgesamt gezogen werden. „Das Rote Kreuz hatte weniger Besucher mit Erste Hilfe zu versorgen als zwei Jahre zuvor“, wie Wolfgang Becker vom DRK mitteilte. Aufgestockt wurde das Security-Personal auf sechs Personen. Die Security-Firma war mit dem Verlauf sehr zufrieden, es gab keine nennenswerten Vorfälle. Die Polizei war an einem Tag zusätzlich noch mit einigen Beamten dabei. Auch die Polizei hatte ein Lob an die Vereine, demnach verlief alles vorbildlich. Lediglich die Sachbeschädigungen in den Seitenstraßen haben zugenommen, etwa zerkratzte Autos oder gestohlene Kennzeichen.

Die von der Stadt angebotenen kostenlosen Buslinien, die Besucher der Stadtteile holten und wieder zurückbrachten, waren gut ausgelastet, zwischen 20 und 60 Fahrgäste wurden gezählt.

Kritisiert wurde von den Vereinen die Tatsache, dass bei der Sperrung der Hauptstraße während des Festaufaufbaus das Durchfahrtsverbot oft sogar von großen Lastwagen ignoriert wurde und teilweise Eltern mit ihren Kindern mit den Fahrrädern zwischen den Mitarbeitern der Vereine während des Aufbaus herumgefahren sind. Manche Musikkapellen auf der Hauptbühne hätten unverhältnismäßig stark die Lautstärke aufgedreht, wurde kritisiert, wobei es von den Anliegern diesbezüglich keine Kritik gab, wie Bürgermeister Numberger betonte.

Diskutiert wurde von den Vereinen noch über die Stromversorgung der einzelnen Lauben, je nach Art der elektrisch betriebenen Geräte sind entsprechende Leitungen erforderlich. Man will diesbezüglich für das nächste Geisinger Straßenfest, das vom 16. bis 18. Juli 2021 stattfindet, mit dem Stromversorger noch reden, um eventuell einen Sonderpreis für den Anschluss zu erhalten. Gefragt wurde ferner, ob es nicht möglich sei, dass sich auch Vereine aus Leipferdingen und noch mehr als nur einer aus Kirchen-Hausen am Fest beteiligen könnten.