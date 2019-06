von Franz Dreyer

Als einer der Höhepunkte im Veranstaltungsreigen des Ortes erwies sich auch das diesjährige Pfarrbuckfest. Der gastgebende Musikverein hatte um das Vorstandsteam Daniel Biehler und Stefan Weiler, und unterstützt durch viele Helfer aus der Dorfgemeinschaft, wieder alles getan, damit die Gäste genüsslich feiern konnten, was durch einen guten Besuch bereits beim Auftakt am Freitagabend auch honoriert wurde. Die einmalige Kulisse des Festplatzes mit seinem herrlichen Baumbestand bot wieder ein besonderes Flair.

Nach dem Bieranstich wird auf das Wohl der Gäste angestoßen, von links: Bürgermeister-Kandidat Martin Umberger, der stellvertretende Ortsvorsteher Michael Amma, Daniel Biehler von Vorstand des Musikvereins, Ortsvorsteher Uwe Fröhlin, Heiko Kleiber, Dirigent der Stadtkapelle Fridingen, und Stefan Weiler, der zweite an der Spitze des Musikvereins Aulfingen. Bild: Franz Dreyer | Bild: Franz Dreyer

Daniel Biehler dankte in seiner Begrüßung Ortsvorsteher Uwe Fröhlin dafür, dass er als Ortsvorsteher 15 Jahre dieses Fest der Feste offiziell eröffnete. So vollzog der scheidende Ortschef am Freitagabend auch letztmals routiniert den Bieranstich. „Heute ist ein besonderer Tag, ich freue mich dass ich die Festeröffnung nochmals machen durfte.

Humorvoller Ortsvorsteher

Auch ohne mich wird es weiter gehen“, meinte der scheidende Ortsvorsteher humorvoll. Lange sorgten die Stadtkapelle aus Fridingen an der Donau und die benachbarte Leipferdinger Musikkapelle Polyhymnia am Freitagabend für tolle Stimmung.

Alle Hände voll zu tun haben die fleißigen Helfer in der Küche, um die Wünsche der Gäste zu erfüllen. Bild: Franz Dreyer | Bild: Franz Dreyer

Nach einem Tag Pause ging es am Sonntag weiter mit einem ausgiebigen Frühschoppen, musikalisch gestaltet durch den Musikverein Büsslingen. Eine Spezialität der Gastgeber war auch diesmal die pikante Rinderzunge, die ganz oben auf dem Speisenplan stand, und der die Festbesucher begeistert zusprachen.

Zu dem reichhaltigen Getränkeangebot waren über die Festtage die leckere Coktails, in mehr als zehn Variationen angeboten, sehr gefragt. Mit der stimmungsvollen Blasmusik am laufenden Band kommen am Sonntagnachmittag die Festgäste voll auf ihre Kosten. Für den Ohrenschmaus sorgen die Gemeindemusikkapelle Immendingen, der Musikverein Friedingen im Hegau und die Randegger Musiker.

Am Montag, 17. Juni, geht es mit dem Festbetrieb nochmals in die Vollen. Das Handwerkervesper, selbstverständlich auch zur Stärkung von Nichthandwerkern, beginnt um 17 Uhr. Ab 17.30 Uhr sorgt die Blaskapelle Schutzblech für einen zünftigen Festausklang.