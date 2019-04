In wenigen Tagen reist das Jugendblasorchester Geisingen zum internationalen Jugendfestival nach Neerpelt in Belgien und stellt sich dort der Jury. Es ist bereits die dritte Teilnahme des Jugendblasorchesters in Belgien, für den Wettbewerb muss man sich bewerben und wird ausgewählt und eingeladen. Vor sechs Jahren war die letzte Teilnahme des Orchesters. Damals konnte sich das Orchester in der Spitzengruppe der Teilnehmer platzieren. Seither hat sich die Zusammensetzung des Jugendblasorchesters nahezu vollständig gewandelt, unter wenigen Teilnehmern, die vor sechs Jahren schon dabei waren, ist aber der Vater des musikalischen Erfolges: Rudolf Barth.

Im Jugendblasorchester stammt inzwischen ein Großteil der Aktiven aus der gesamten Raumschaft Geisingen. Schon seit einigen Monaten probt Stadtmusikdirektor Rudolf Barth mit den Jugendlichen auf diese musikalische Herausforderung. Das Festival findet vom 3. bis 6. Mai in Belgien statt. "Am Freitag, 3. Mai, gibt das Jugendblasorchester um 14 Uhr im Dagcentrum De Klimroos ein Gastkonzert", informiert Stadtmusikdirektor Rudolf Barth. Den Mitgliedern der Jury stellen sich die Jugendlichen dann am Samstag, 4. Mai.

Schon eine Woche später, am Samstag, 11. Mai, findet in der Stadthalle in Geisingen das Jahreskonzert der Stadtmusik Geisingen und des Jugendblasorchesters um 20 Uhr statt. Hier kann dann das heimische Publikum die Musikstücke, die in Belgien vom Jugendblasorchester der Jury vorgespielt wurden, live erleben. Das Konzert beider Orchester steht natürlich unter dem 20jährigen Dirigentenjubiläum von Stadtmusikdirektor Rudolf Barth.

Der Kartenvorverkauf für das Jahreskonzert der Stadtmusik Geisingen hat bereits begonnen. Karten dafür gibt es bei der Stadtverwaltung Geisingen, im Bürgerbüro, oder auch im Internet. Über die Homepage der Stadtmusik www.stadtmusik-geisingen.de oder über die Vorverkaufsstellen des Kulturtickes Schwarzwald-Baar-Heuberg sind die Karten abrufbar.