Nach vier Jahren Pause gab es in Kirchen-Hausen wieder ein Fischerfest. Die Anglergemeinschaft lud zum Fischessen im Dreschschuppen beim Sportplatz ein. Bei herrlichem Sommerwetter am Sonntag mussten die Verantwortlichen noch für zusätzliche Sitzplätze sorgen, was dazu führte, dass das Küchenpersonal mächtig ins Schwitzen geriet. Bot man aus der Küche ja Fische in vielen Variationen, von gebackenen und gerauchten Forellen, Filets, dem Badischen Backfisch bis hin zu Knusperle.

Schon am Samstag füllte sich der Dreschschuppen sehr gut, am Sonntagnachmittag war dann nach dem Riesenansturm zur Mittagszeit einmal Durchschnaufen angesagt.

Die Anglerfrauen halfen nicht nur im Service, sondern stellten auch ihre Backkünste für das Fischerfest zur Verfügung, die Kuchentheke war stets mit Backwerken gefüllt.