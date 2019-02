Fasnet ist Traditonspflege und dazu gehören auch die Brauchtumstänze. Denn sie sind mit den jeweiligen Narrenfiguren verbunden, was gerade für solche außerhalb der Hexen zutrifft. Wenn die Narrenzünfte einladen, die Brauchtumstänze und auch die entsprechenden Schritte für ein einheitliches Auftreten der Schritte beim Umzug zu üben, hat dies seine Berechtigung. Immer wieder kommen neue junge und auch erwachsene Narren hinzu, und auch die wollen nicht mit einem falschen Schritt auffallen.

Bei den Latscharis in Kirchen-Hausen ist es die Laufprobe, wenn die zotteligen Gesellen mit ihrem Schellenbaum einheitlich im Gleichschritt auf den Boden aufschlagen und die Schellen zum Klingen bringen. Bei den Geisinger Hansele ist es der sogenannte Hanselschottisch, wie der einheitliche Schritt zum Lied „Isch des Hansele no nit do“ erklingt und wenn bei Narrentreffen oder beim Umzug zuhause am Donnerstag oder Dienstag über 100 Hansele gleichzeitig und präzise miteinander springen. Das Geschell erklingt im Rhythmus und ergibt ein akustisch einheitliches Bild, das auch optisch die Zuschauer beeindruckt. "Damit dies alles so klappt, sind entsprechende Proben angesetzt", sagt Katja Degenkolb von der Zunft.

Bei den Hansele gibt es noch die sogenannte Formation, die bei den Brauchtumsvorführungen gezeigt wird. Hierfür gibt es ebenfalls eine genaue Choreografie, die präzise geübt wird. Immer wieder kommen neue Mitglieder hinzu. Auch die Kinder führen die Formation am Donnerstag und Dienstag sowie bei der Hauptprobe des Zunftabends am Samstagmittag die Formation auf. An den Umzügen sind die Kinder ohnehin mit dabei. Bei der jüngsten Probe für Formation und Schottisch waren 50 Erwachsene und etwa die Hälfte Kinder dabei. Gerade den Kindern wird dann eingangs das Häs des Hansel erklärt. Beispielsweise, was gehört zum Häs dazu, welche Motive und Symbole hat der Hansel? Danach geht es dann an die Proben, bis die Schritte sitzen. Denn am kommenden Wochenende ist die Geisinger Narrenzunft am Narrentreffen in Wangen und eine Woche später in Bad Säckingen.