In Geisingen werden die Maßnahmen gegen das Ausbreiten des Coronavirus weiter ausgedehnt: Bürgermeister Martin Numberger hat mit sofortiger Wirkung die Schließung sämtlicher städtischer Einrichtungen verfügt. „Das betrifft nicht nur die Schulen und Kindergärten, sondern auch die Rathäuser für den Publikumsverkehr“, unterstreicht der Bürgermeister. Dringende Termine sind möglich, allerdings nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung oder per E-Mail.

Dies betrifft auch das Standesamt, das unter den Rufnummern 07704/807 34 oder 807 39 erreichbar ist. Für Kindergarten- und Krippenkinder sowie Schüler wird ab Dienstag, 17. März, eine Notfallbetreuung eingerichtet. Die Notfallbetreuung für Schüler erfolgt an den drei Grundschulen Geisingen, Kirchen-Hausen und Leipferdingen. Die Notfallbetreuung für die Kindergartenkinder wird zentral für die gesamte Raumschaft an zwei Kindergärten eingerichtet. Für das Kirchtal (Kirchen-Hausen, Aulfingen und Leipferdingen) im Kindergarten St. Marien in Kirchen-Hausen. Für Geisingen und Gutmadingen im städtischen Kindergarten Am Stadtgraben.

Geisingen Viele Veranstaltungen in der Region Geisingen abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

„Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für diejenigen Schüler an den Grundschulen Geisingen, Kirchen-Hausen und Leipferdingen ist erforderlich, um in den Bereichen der kritischen Infrastruktur die Arbeitsfähigkeit der Erziehungsberechtigten, die sich andernfalls um ihre Kinder kümmern müssten, aufrecht zu erhalten“, schreibt Bürgermeister Numberger in der Verfügung der Stadtverwaltung als örtliche Polizeibehörde. Die Notfallbetreuung an den Schulen erstrecke sich nach der Vorgabe des Landes Baden-Württemberg auf den Zeitraum der regulären Unterrichtszeit dieser Schülerinnen und Schüler. Die Einteilung der Kinder obliegt der Schulleitung. Die bisher gebuchte Ganztagesbetreuung erstreckt sich ebenfalls nur auf die genannten Notfälle. „Zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählen die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller für die Versorgung notwendiger Medizinprodukte, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (hauptamtliche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur wie Telekommunikation, Feuerwehr, Rettungsdienst, Entsorgung) sowie die Lebensmittelbranche. Voraussetzung ist, dass beide Erziehungsberechtigte oder bei Alleinerziehenden die zuständige Person in diesen Bereichen tätig sind“, so Numberger. „Ob Schulen, Kindergärten, Bläserschule, Jugendclubs oder Sportstätten – sämtliche städtischen Einrichtungen sind ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Soziale Kontakt sollten derzeit wenn möglich vermieden werden“, so Bürgermeister Martin Numberger. Damit findet keinerlei Übungsbetrieb statt.