Zu einem in die ganze Region strahlenden Großereignis lädt der Musik- und Förderverein „Polyhymnia“ Leipferdingen am Wochenende vom 5. bis 8. Juli ein. In einem großen, im Milibachstadl aufgestellten Festzelt, werden gleich zwei Jubiläen gefeiert: Der Leipferdinger Musikverein besteht seit 155 Jahren, zudem findet zum 30. Mal das Brunnenfest statt. Deshalb richtet der Musikverein auch das Bezirksmusikfest aus. Alle Kapellen des Bezirks Randen im Blasmusikverband Hegau-Bodensee bereichern das Programm und gestalten den durch den Ort führenden großen Festumzug. Ein besonderes Erlebnis verspricht das Konzert aller Musikkapellen des Bezirks zu werden, die als Gesamtensemble agieren und so das Bezirksmusikfest krönen.

Unter dem Motto: „13 Kapellen, ein Festzelt“, erweisen sich die vier Festtage als ein Festival der Blas- und Volksmusik. In dem einfallsreich geschmückten Zelt lässt sich wieder genüsslich feiern. Die hochkarätige Veranstaltung, die am Freitag um 19 Uhr mit der Stadtkapelle Möhringen und der Trachtenkapelle Stetten ihren Auftakt nimmt, bildet nicht nur einen Höhepunkt für die Freunde der gepflegten Blasmusik, des Bieres und der tollen Festzeltgaudi, sondern zeichnet sich auch durch ein attraktives Programm mit vielen Höhepunkten aus. Insbesondere für die Jugend bietet der Samstagabend eine Premiere: Erstmals wird der Auftritt einer Partyband zusammen mit einem Discjockey geboten. Über viele Stunden werden die Band Edelrock und DJ Tobi Bonito den erwartungsvollen Besuchern kräftig einheizen.

Auch bei der Bewirtung sind die Akteure um die Vorsitzende Felizitas Thiel äußerst kreativ: So kann, weithin einmalig beim Brunnenfest, der große Durst mit einem, oder je nach Bedarf mehreren, Maß Bier gelöscht werden. Zudem gibt es den beliebten Brunnenschemel nach dem Motto: „Zahle zehn, trinke elf“. Auch eine große Auswahl pikanter Speisen ist obligatorisch.

Zur Geschichte

Das Brunnenfest geht auf das Jahr 1962 zurück. Anlass hierzu gab die Einweihung des, von der Stadt Geisingen zur 1200-Jahrfeier von Leipferdingen aufgestellten, neuen Ortsbrunnens. Beachtliche Zeit in der Ortsmitte veranstaltet, veranlasste der größer werdende Festumfang den Musikverein als Veranstalter, das Fest ab 2016 auf den als „Milibachstadl“ bezeichneten Festplatz zu verlegen. (wf)