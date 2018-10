von Franz Dreyer

Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss des Gemeinderates war zusammen mit Vertretern der Stadtteile wieder auf Waldvisite. In der Regel einmal jährlich unternimmt das Gremium einen Waldbegang um sich über aktuelle Aspekte der Bewirtschaftung des 2128 Hektar umfassenden Stadtwaldes, der von den Revierleitern Hartmut Bertsche und Karl–Ernst Rapp betreut wird, zu informieren. Unter Leitung von Harmut Bertsche erstreckte sich der Rundgang auf sein Revier Geisingen–Süd. Das Kreisforstamt war durch Sachgebietsleiter Ulrich Maier vertreten.

Bürgermeister Walter Hengstler wies zum Auftakt darauf hin, dass das Ergebnis der erfolgten zehnjährigen Planung und die fatalen Auswirkungen der Trockenheit für den Wald zentrale Themen der Begehung sein werden. Beim dem zuerst besichtigten Waldbild im „ Oberen Niedel“ auf der Gemarkung Kirchen–Hausen galt das Interesse den 120 Jahre alten Lärchenbäumen. „Es ist dies der einzige Bestand im Landkreis Tuttlingen, der für die Samengewinnung zugelassen ist“, berichtete der Revierleiter. Dies war auch das Thema dieses Besichtigungspunktes, das sehr gut ankam und der Tour eine interessante Note verlieh. Nach seinem geradezu leidenschaftlichen Plädoyer für den Lebensraum Wald informierte Thomas Bellgardt aus Walldürn über seinen gefährlichen Beruf des Zapfenpflückers. Mit Seilen und Gurten am Baum abgesichert bestieg er den Wipfel einer 40 Meter hohen Lärche und zeigte, wie mühsam es in der schwindelerregenden Höhe ist, die Zapfen zu pflücken, aus deren Samen neue Bäume gezogen werden. Für die Teilnehmer war es ein faszinierendes Erlebnis.

Beim zweiten besichtigten Waldbild, dem Aulfinger Brunnendobel, wurden die Auswirkungen der Trockenheit in ihrem ganzen Ausmaß deutlich. Als Sonnenschutz und zur Schattenwirkung wurden die Bäume im Randbereich der voriges Jahr entstandenen Sturmfläche stehen gelassen. Inzwischen haben die Borkenkäfer, der Kupferstecher und der Buchdrucker, jedoch den Fichten den Garaus gemacht. Zudem sind die auf der Sturmfläche gesetzten Pflanzen durch die Dürre zur Hälfte vertrocknet. Ähnlich sieht es an der Kultur an der Leitelsteig aus. Bis im Frühjahr dürften im Stadtwald 3000 Festmeter Käferholz anfallen, hieß es. „Auch der Privatwald ist von der Kalamität stark betroffen“, so der Förster.

