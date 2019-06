In der Region Geisingen finden in den nächsten Wochen zahlreiche Gottesdienste mit Fronleichnamsprozessionen statt. Und überall werden auch Blumenteppiche mit verschiedenen Motiven gelegt. Frauengemeinschaften, Jugendclubs, die Ministranten und Pfarrgemeinderäte sind damit beschäftigt, für die Prozessionen Blumenteppiche vor den Altären herzustellen. Damit wird auch in Geisingen und den Ortsteilen eine alte Tradition gepflegt. Oft entstehen regelrechte Kunstwerke aus Blüten.

Derzeit werden Blüten gesammelt, sofern man solche überhaupt noch auf Blühwiesen findet. Aber in Gärten gibt es ja auch noch einiges, wenngleich Fronleichnam recht spät ist. Bei vielen Motiven hilft man sich dann auch mit gefärbtem Sägemehl oder Kaffeesatz aus. Die Größe der Blumenteppiche ist überschaubar, die Motive waren in den vergangenen Jahren aber immer sehenswert. Sie lehnten sich oft an aktuelle Themen an, seien es gesellschaftliche oder auch kirchliche.

Prozession zum Pflegeheim

Am Donnerstag, 20. Juni, dem eigentlichen Fronleichnamstag, finden in Gutmadingen um 8.30 Uhr und in Geisingen um 10.15 Uhr Gottesdienste mit anschließender Prozession statt. In Gutmadingen ist der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Konrad. In Geisingen auf dem Platz vor der Heilig-Kreuz-Kapelle. Im Anschluss an die Gottesdienste findet die Prozession statt, in Geisingen zum Pflegeheim und danach in die Stadtkirche.

In Kirchen-Hausen ist am Samstag, 22. Juni, um 18.30 Uhr Vorabendmesse mit anschließender Prozession zu den Altären mit Blumenteppichen. In Aulfingen findet am Sonntag, 23. Juni, ein Gottesdienst statt, dort wird aber kein Blumenteppich gelegt, dies findet am Aulfinger Kirchenfest, dem Herz-Jesu-Fest, am 30. Juni statt. Die Leipferdinger Katholiken feiern ihr Fronleichnamsfest am Sonntag, 23. Juni, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließender Fronleichnamsprozession.

Bei allen Gottesdiensten sind Musikvereine und Kirchenchöre (in Aulfingen erst am Herz-Jesu-Fest) mit dabei.